Drones, conectividad por voz y digitalización del transporte alicantinos para los puertos españoles

Puertos del Estado ha seleccionado tres proyectos alicantinos dentro de la cuarta convocatoria del programa Puertos 4.0. Las iniciativas han contado con el respaldo de la Autoridad Portuaria Alicantina y suponen el 19% del total de las ideas presentadas. En conjunto, recibirán una financiación de 865.600,99 euros.

Se trata de tres propuestas diferenciadas que van desde el uso de drones, a la implantación de sistemas de voz, hasta la digitalización del transporte terrestre. Desde la APA, han apuntado que los seleccionados proponen la puesta en marcha de una iniciativa de "Requerimientos de conectividad y evolución a TRL 9 del proyecto pre-comercial Aautomatización por voz en el ámbito logístico portuario.

El segundo se denomina "Amelia Ports", un software integral para soporte en la gestión portuaria mediante sistema de drones automáticos y, en tercer lugar, "Intraser", una plataforma para la digitalización del transporte portuario por carretera de contenedores. En esta edición, Puertos del Estado ha aprobado ayudas por un importe de seis millones de euros a 16 proyectos comerciales. El 19% de estos proyectos están avalados por la Autoridad Portuaria de Alicante.

A esta convocatoria se presentaron 67 candidaturas, de las cuales 66 fueron admitidas. Los proyectos seleccionados abordan áreas estratégicas como la eficiencia logística, la sostenibilidad, la seguridad y la digitalización de procesos, y cuentan con la participación de 13 autoridades portuarias como agentes facilitadores. En la misma reunión, el Comité aprobó dotar a Puertos 4.0 de una nueva asignación presupuestaria de 18 millones de euros, que permitirá lanzar tres nuevas convocatorias: dos en 2025 (para ideas y proyectos comerciales) y una en 2026 (para proyectos precomerciales).

Panorámica de la terminal de mercanías y de cruceros del puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Desde su creación en 2020, el fondo Puertos 4.0 ha recibido más de 900 solicitudes y ha adjudicado más de 215 ideas y proyectos, por un importe global superior a 46 millones de euros, impulsando la modernización y competitividad del sector logístico-portuario español.

Semana de cruceros

Por otra parte, la asociación Alicante Costa Blanca por el Turismo de Cruceros ha avanzado que durante esta semana está prevista la llegada de siete cruceros con capacidad para 19.000 pasajeros. Octubre es uno de los meses de referencia para este segmento de viajes y en los próximos siete días se volverá a poner a prueba la terminal y la ciudad con una escala doble. De acuerdo con los datos de la asociación, la primera será este sábado 18 de octubre con el atraque del buque Queen Anne, de la compañía Cunard (Carnival UK) y capacidad para 2.996 cruceristas. El domingo, día 19, será el tuno para el Arvia, de la compañía Carnival UK, y uno de los más grandes ya que cuenta con un pasaje estimado de 5.200 personas.

A partir de la semana siguiente, está prevista la doble escala del lunes que protagonizarán el MSC Música con capacidad para 3.013 cruceristas y la naviera Norwegian Cruise Line. El Norwegian Sky tiene un menor tamaño y capacidad para 1.944 pasajeros. El día siguiente llega a la termnal el Club Med 2, de Columbia Shipmanagement, que cuenta con capacidad para 387 cruceristas.

Por último, están los atraques del marts 22 con el MSC Divina, de MSC Cruises, con capacidad para 4.345 cruceristas, y el miércoles 23, con la visita del Explora II, de MSC Cruises. En este caso, se trata de un segmento de lujo, con un pasaje de 900 cruceristas de distintas nacionalidades.