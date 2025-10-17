¿Más horas o más margen? ¿Qué parte de tu oferta pide tijera ya?

De joyas únicas a negocio sostenible: cómo Noemí salvó su rentabilidad sin perder su arte

Noemí tenía un problema muy común entre los creadores con alma:

sus piezas enamoraban… pero su cuenta bancaria no.

Pasaba horas diseñando, moldeando, empaquetando.

Cada joya era una obra de arte. Cada cliente salía feliz.

Pero al final del mes, la frase se repetía como un eco:

“¿Cómo puede ser que trabaje tanto y quede tan poco?”

Y lo peor: el cansancio empezaba a apagar la pasión.

El clic que lo cambió todo

En una formación de Level UP, escuchó esta frase:

“Podar no es rendirse. Es dejar espacio para que lo bueno crezca.”

Fue como una sacudida.

Porque Noemí no necesitaba “trabajar más”.

Necesitaba ver con claridad qué de todo lo que hacía realmente dejaba margen… y qué no.

Su herramienta: una tabla trimestral con 4 columnas

Durante la sesión, completó la famosa “tabla RTN”:

Producto o servicio Margen por unidad (precio – costes) Tiempo que le consume Felicidad (del 1 al 5)

Y ahí estaba su respuesta.

Algunas de sus piezas más creativas —las de pedidos personalizados con diseños complejos— tenían margen bajo, le robaban tiempo y le generaban ansiedad.

En cambio, una colección más sencilla, pensada para eventos y tiendas colaboradoras, dejaba buen margen, poco desgaste… y le daba paz.

Decisión valiente: podar, empaquetar, escalar

Con el análisis en mano, tomó decisiones que cambiaron su negocio:

Podó los pedidos personalizados 100% a medida. Los mantuvo solo en versión “Proyecto Capricho”, con precio cerrado, límite de unidades y entregas en 45 días.

Empaquetó sus piezas más rentables en colecciones temáticas (boda, regalo de comunión, Navidad), con fotos profesionales, descripción emocional y stock mínimo por tamaño.

Subió precio en los productos donde el valor lo justificaba, añadiendo presentación premium y entrega exprés con carta personalizada.

Automatizó las tareas repetitivas: etiquetas, impresión de tarjetas, inventario en lotes.

¿El resultado?

En 6 meses, su margen creció un 38%

Su facturación subió, pero sobre todo empezó a quedarse con más beneficio real

Y, lo más importante: volvió a disfrutar de su oficio.

“No fue dejar de hacer lo que amo. Fue aprender a hacerlo sin agotarme ni perder dinero.”

¿Te duele el margen pero no sabes por qué?

Quizá estés como estaba Noemí.

Facturas, sí.

Pero llegas a final de mes y el beneficio no acompaña.

Y no sabes si cortar, subir precios, empaquetar, buscar ayuda…

Empieza con una tabla:

10 productos o servicios

Margen

Tiempo que te consumen

Felicidad que te dan

Marca en rojo los que te drenan.

Marca en verde los que te impulsan.

Y actúa. Con método. Sin culpa.

