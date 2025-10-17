Usted asegura que la ingeniería del siglo XXI debe transformarse hacia perfiles multidisciplinares y con visión transversal. ¿Cómo cree que esa reorientación debe plasmarse concretamente en la educación universitaria y los planes de estudio?

La ingeniería del siglo XXI no puede entenderse sin una mirada transversal. Ya no basta con dominar una sola disciplina. Necesitamos ingenieros capaces de conectar la técnica con la ética, la economía y la sostenibilidad. En la universidad, eso implica reformar los planes de estudio para que los futuros profesionales aprendan a trabajar en equipos multidisciplinares, a comunicarse y a pensar de forma crítica.

La inteligencia artificial puede jugar un papel clave en esa transformación educativa. Permite personalizar el aprendizaje, fomentar la experimentación y liberar tiempo para las tareas creativas. En definitiva, la universidad debe enseñar a pensar en red y a usar la tecnología para multiplicar el talento humano.

En su papel como director gerente de la Real Academia de Ingeniería, ¿cómo pretende conectar esa visión de ingeniería moderna con las nuevas herramientas habilitadas por la inteligencia artificial?

La IA está cambiando la forma en que concebimos la ingeniería. Ya no es solo una herramienta de cálculo, sino una aliada estratégica para diseñar, optimizar y prever soluciones más eficientes. Desde la Real Academia de Ingeniería impulsamos la integración de la IA como un elemento natural de la formación y de la práctica profesional. Queremos que los ingenieros comprendan no solo cómo usar la inteligencia artificial, sino cómo construirla de forma responsable, entendiendo su impacto social. Porque la IA no sustituye al ingeniero: amplía su capacidad para transformar conocimiento en valor para la sociedad.

En el contexto del Forum de IA, ¿cuál cree que es el rol de una institución como la Real Academia de Ingeniería en el debate sobre regulación, ética y estrategia tecnológica para España y Europa?

En este momento histórico, la ética tecnológica no es una opción, es una obligación. La Real Academia de Ingeniería tiene la vocación y la responsabilidad de aportar rigor técnico y visión humanista al debate sobre la regulación de la IA. Nuestro papel es garantizar que el desarrollo de estas tecnologías respete los derechos fundamentales y refuerce los valores europeos: libertad, igualdad y justicia. Apostamos por una IA que sea confiable, transparente y auditable. En definitiva, la ética debe ser la brújula del desarrollo tecnológico.

Considerando su experiencia en entornos multinacionales de defensa e ingeniería, ¿cómo ve la integración de la IA en sectores estratégicos como la defensa, la energía o la movilidad en España?

En sectores estratégicos como la Defensa, la Energía o la Movilidad, la IA representa una auténtica ventaja competitiva. Permite anticipar riesgos, mejorar la eficiencia de los sistemas y reducir el impacto ambiental.

En el sector Defensa, hablamos de inteligencia predictiva, nunca ofensiva; en Energía, de sostenibilidad y gestión inteligente; y en Movilidad, de seguridad y optimización. El reto está en garantizar siempre un uso responsable. La IA bien aplicada refuerza nuestra soberanía tecnológica y hace que el progreso sea más seguro y sostenible.

La Real Academia de Ingeniería asesora a entidades públicas y privadas. ¿Qué recomendaciones prioritarias daría hoy al gobierno español para impulsar un ecosistema de IA más competitivo y responsable?

Si queremos que España lidere la innovación en IA, debemos invertir con estrategia, no con dispersión. Alcanzar el 3% del PIB en I+D solo tiene sentido si se hace con objetivos claros y seleccionando proyectos de alto impacto.

Propongo tres prioridades: fomentar la colaboración entre universidades y empresas, impulsar la transferencia de conocimiento hacia la Industria y garantizar que toda inversión pública en IA cumpla estándares éticos y de transparencia. El éxito no depende solo de cuánto conocimiento generamos, sino de cómo lo aplicamos al bienestar común.

¿Cómo se puede combinar la incorporación de herramientas de IA en el aula con la potenciación del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía del estudiante?

En mi opinión, la IA no debería asustar a los docentes, sino inspirarlos. Si se integra bien, puede liberar tiempo para lo más valioso: enseñar a pensar, crear y debatir. Las herramientas de IA ayudan a personalizar el aprendizaje y detectar dificultades, pero deben usarse para fortalecer la autonomía del estudiante, no para sustituir su juicio. Necesitamos enseñar a los jóvenes a convivir con la tecnología, a cuestionar los resultados y a usar la IA con criterio. La IA enseña más si se enseña a pensar con ella.

Grandes infraestructuras tecnológicas como las AI Factories demandan importantes recursos. ¿Cómo conjuga la ambición tecnológica con el compromiso medioambiental en la hoja de ruta que usted promueve?

La ambición tecnológica no puede estar reñida con el compromiso ambiental. Las grandes infraestructuras de IA consumen enormes recursos energéticos, y por eso debemos apostar por modelos de eficiencia desde el diseño. La sostenibilidad tecnológica pasa por centros de datos verdes, optimización de algoritmos y energías renovables. La innovación debe ir de la mano de la responsabilidad ecológica. Más inteligencia, menos consumo. Este es el camino hacia una IA sostenible.

En el ámbito de la innovación, España aspira a liderar algunos campos dentro de la IA. ¿Cuáles cree que son los principales cuellos de botella que deben desbloquearse?

España cuenta con talento, pero aún necesitamos tres elementos clave: financiación estable, infraestructuras potentes y una cultura empresarial más innovadora. No podemos depender solo de subvenciones o modas tecnológicas; hace falta una estrategia a largo plazo. También debemos formar más profesionales en disciplinas híbridas —IA, ética, derecho, economía— capaces de tender puentes entre la tecnología y la sociedad. El verdadero motor de la innovación no es el algoritmo, es el talento humano que lo crea.

Algunos sectores que aún no adoptan la IA corren el riesgo de quedarse atrás. ¿Cómo hacer que ese cambio sea inclusivo y no generar una brecha tecnológica mayor?

Toda transformación tecnológica genera desigualdad si no se gestiona bien. Por eso debemos asegurarnos de que la IA no agrande la brecha, sino que la cierre. La formación digital debe ser accesible a todos, especialmente a quienes hoy están más alejados de la tecnología. Incluir a todos los sectores —educativo, rural, sanitario— es clave para que la IA sea una herramienta de cohesión social. La IA debe unir, no dividir.

Para concluir, ¿qué mensaje le gustaría transmitir en este Forum de IA en Alicante para inspirar a instituciones, empresas, investigadores o jóvenes a comprometerse con un desarrollo de la IA responsable, estratégico y con impacto social?

La IA no es un fin en sí misma, sino una oportunidad para construir una sociedad más justa, eficiente y sostenible. Alicante se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia internacional, donde demostramos que la tecnología, cuando se guía por la ética, puede ser el mejor aliado del ser humano. Este Foro no solo celebra los avances tecnológicos, sino también el compromiso colectivo por un futuro donde la IA trabaje al servicio de las personas.

