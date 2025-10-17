¿Puedes explicar tu semana/negocio con 4 números… o sigues improvisando?
Los 4 números que mandan
De la intuición al control: cómo Álex multiplicó sus ventas con solo 4 números
Durante meses, Álex sentía que lo daba todo: contenido, promociones, fotos, WhatsApp, escaparate nuevo…
Pero sus semanas eran una montaña rusa. Algunas buenas, otras malas.
Y lo peor: no sabía por qué.
“Un día vendía 600 €, otro 80. Hacía cosas sin parar, pero todo era por sensaciones. Sin datos. Sin foco.”
Su negocio de moda y complementos tenía potencial, pero le faltaba dirección.
Hasta que una herramienta sencilla le cambió la jugada: una hoja con 4 números.
Cuatro números. Diez minutos. Decisiones reales.
En Reinicia Tu Negocio, una frase le abrió los ojos:
“Si no sabes cuántos llegan, compran, cuánto gastan y si vuelven… decides a ciegas.”
Y ese fue el clic.
Álex empezó a medir cada viernes, en solo 10 minutos:
- Cuántas personas entran o preguntan (Llegan)
- Cuántas compran (Conversión)
- Cuánto gastan de media (Ticket medio)
- Y cuántas vuelven en 30 días (Repetición)
Semana 1: realidad incómoda
Su primera hoja decía:
- Llegan: 210 personas
- Compran: 48 (23%)
- Ticket medio: 17,40 €
- Repetición: 11%
Diagnóstico: buen tráfico, pero ticket bajo y poca repetición.
Álex no necesitaba más likes ni más seguidores. Necesitaba mejorar lo que pasaba dentro.
Las acciones que cambiaron el juego
Para subir el ticket medio:
Agrupó productos complementarios en packs “Look completo” con precio redondo.
Ejemplo: Bolso + pañuelo + pulsera por 45 € (antes: 51 € sueltos).
Lo colocó en el mostrador, con cartel visible:
“Pack ahorro: combina y ahorra +6 €.”
Para mejorar repetición:
Entregaba una tarjeta con el mensaje:
“Te esperamos en 10 días con -10% para completar tu look.”
Y la acompañaba con un pequeño detalle (una bolsita de lavanda hecha a mano con su logo).
Para mejorar conversión:
Su equipo usaba una frase clave:
“¿Te muestro cómo queda con este complemento? Subes el look en 2 segundos.”
No vendían más. Ayudaban a decidir.
Semana 2: primeros resultados
- Llegan: 215
- Compran: 65 (30%)
- Ticket medio: 24,80 €
- Repetición: aún por medir
“Fue un cambio brutal. Pasé de intentar todo a tocar lo que realmente movía la caja.”
Hoy, Álex factura más de 100.000 € más que el año anterior.
Y su frase favorita es:
“No decido por impulso. Decido por números.”
¿Y tú? ¿Sabes cuál de los 4 números te frena?
No hace falta tener un software caro ni un máster en análisis.
Solo necesitas una hoja, un boli y 10 minutos cada viernes.
Si no llegan → revisa tus mensajes y visibilidad.
Si llegan pero no compran → cambia la experiencia de compra.
Si compran poco → crea packs con lógica y precio redondo.
Si no repiten → haz seguimiento, da motivos para volver y pídelo con cariño.
