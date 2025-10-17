Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Puedes explicar tu semana/negocio con 4 números… o sigues improvisando?

De la intuición al control: cómo Álex multiplicó sus ventas con solo 4 números

Durante meses, Álex sentía que lo daba todo: contenido, promociones, fotos, WhatsApp, escaparate nuevo…

Pero sus semanas eran una montaña rusa. Algunas buenas, otras malas.

Y lo peor: no sabía por qué.

“Un día vendía 600 €, otro 80. Hacía cosas sin parar, pero todo era por sensaciones. Sin datos. Sin foco.”

Su negocio de moda y complementos tenía potencial, pero le faltaba dirección.

Hasta que una herramienta sencilla le cambió la jugada: una hoja con 4 números.

Cuatro números. Diez minutos. Decisiones reales.

En Reinicia Tu Negocio, una frase le abrió los ojos:

“Si no sabes cuántos llegan, compran, cuánto gastan y si vuelven… decides a ciegas.”

Y ese fue el clic.

Álex empezó a medir cada viernes, en solo 10 minutos:

  1. Cuántas personas entran o preguntan (Llegan)
  2. Cuántas compran (Conversión)
  3. Cuánto gastan de media (Ticket medio)
  4. Y cuántas vuelven en 30 días (Repetición)

Semana 1: realidad incómoda

Su primera hoja decía:

  • Llegan: 210 personas
  • Compran: 48 (23%)
  • Ticket medio: 17,40 €
  • Repetición: 11%

Diagnóstico: buen tráfico, pero ticket bajo y poca repetición.

Álex no necesitaba más likes ni más seguidores. Necesitaba mejorar lo que pasaba dentro.

Las acciones que cambiaron el juego

Para subir el ticket medio:

Agrupó productos complementarios en packs “Look completo” con precio redondo.

Ejemplo: Bolso + pañuelo + pulsera por 45 € (antes: 51 € sueltos).

Lo colocó en el mostrador, con cartel visible:

“Pack ahorro: combina y ahorra +6 €.”

Para mejorar repetición:

Entregaba una tarjeta con el mensaje:

“Te esperamos en 10 días con -10% para completar tu look.”

Y la acompañaba con un pequeño detalle (una bolsita de lavanda hecha a mano con su logo).

Para mejorar conversión:

Su equipo usaba una frase clave:

“¿Te muestro cómo queda con este complemento? Subes el look en 2 segundos.”

No vendían más. Ayudaban a decidir.

Semana 2: primeros resultados

  • Llegan: 215
  • Compran: 65 (30%)
  • Ticket medio: 24,80 €
  • Repetición: aún por medir

“Fue un cambio brutal. Pasé de intentar todo a tocar lo que realmente movía la caja.”

Hoy, Álex factura más de 100.000 € más que el año anterior.

Y su frase favorita es:

“No decido por impulso. Decido por números.”

¿Y tú? ¿Sabes cuál de los 4 números te frena?

No hace falta tener un software caro ni un máster en análisis.

Solo necesitas una hoja, un boli y 10 minutos cada viernes.

Si no llegan → revisa tus mensajes y visibilidad.

Si llegan pero no compran → cambia la experiencia de compra.

Si compran poco → crea packs con lógica y precio redondo.

Si no repiten → haz seguimiento, da motivos para volver y pídelo con cariño.

