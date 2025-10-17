Reacciones a la opa en Alicante: optimismo en grandes dosis

Las primeras reacciones al desenlace de la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell ha tenido en Alicante dos protagonistas muy disntintos, pero con similares mensajes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala y CCOO han mostrado un optimismo condicionado a que ahora el fin del proceso de paso a una estabilidad de la plantilla de la enrtidad catalana. En un comunicado, el edil popular ha resaltado que, una vez frustrada la iniciativa del BBVA, “no debe haber traslados ni despidos de personal en la entidad catalana, sino más oficinas y más trato presencial en sus sucursales en nuestra provincia”. Por su parte, el sindicato ha subrayado que "tras el fracaso de la opa, toca reconocer a la plantilla".

A las 9.30 horas de este viernes estaba prevista una comparecencia del presidente del BBVA, Carlos Torres, quien anoche emitió un breve comunicado en el que daba cuenta de los resultados de la operación y confirmaba que la entidad vasca desistía de la idea tras conseguir apenas el 25 % de las acciones del Sabadell.

Desde la provincia de Alicante, se ve con un optimismo inicial el desenlace porque una de las preocupaciones estaba en la red de oficinas que, previsiblemente, menguaría, y sobre todo, en la reducción de empleos. Así el alcalde de Alicante ha destacado este viernes que “el fracaso” de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell “tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco de Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos”.

Barcala ha recalcado que “no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Banco de Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento”. Y ha añadido que, en consecuencia, “habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias”.El primer edil de Alicante también ha expresado su confianza en que, una vez frustrada la iniciativa del BBVA, “Banco Sabadell cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente".

Plantilla

En el ámbito sindical, CCOO ha subrayado el papel y el esfuerzo de la plantilla en la opa y ha pedido un "reconocimiento económico extraordinario, por ejemplo, por el esfuerzo y comportamiento ejemplar de la plantilla durante todo el proceso, con un compromiso firme de no absorberlo ni compensarlo", la "reapertura inmediata de la negociación de Beneficios Sociales, que quedó aparcada, para abordar temas como la carrera profesional, más aportaciones al Plan de Pensiones, teletrabajo, la ayuda alimentaria, entre otras, y la apuesta por un proyecto sólido y estable que garantice el futuro laboral y profesional de toda la plantilla".

La organización ha aplaudido a la Dirección de Banco Sabadell, porque "ha sabido defender la independencia de la entidad, y ahora el Consejo de Administración tiene ante sí el reto de cumplir los compromisos adquiridos: desarrollar un proyecto ambicioso y mantener una retribución atractiva para el accionariado". CCOO ha hecho un referencia a un proceso que ha durado "un año, 5 meses y 8 días —más de 74 semanas de incertidumbre, presión y desgaste—, el resultado es claro: BBVA solo ha alcanzado el 25,47 % de los derechos de voto".

"Desde CCOO nos felicitamos por este desenlace, al que hemos contribuido con nuestra defensa firme y constante de la independencia de Banco Sabadell como garantía de estabilidad, empleo y servicio a la clientela y por nuestra participación activa en reuniones y foros de influencia, incluido el Gobierno español". Para el sindicado, se cierra una etapa y se abre una nueva de renocimiento a la plantilla.

Generalitat Valenciana

Otras de las reacciones madrugadoras ha sido la del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El jefe del Consell ha destacado que "lo importante es que se mantengan los puestos de trabajo”. En una declaración ante los medios de comunicación, el jefe del Consell ha asegurado que se ratifica en lo que “siempre” ha dicho: “el gran compromiso y la exigencia con que se mantengan los puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana”.

A su vez, el presidente autonómico ha exigido que “se mantenga la red de oficinas para seguir dando un trato de cercanía en todos los municipios con riesgo de despoblación”, y considera que es “muy importante que se siga apostando por la obra social, por la obra cultural y, muy especialmente, que siga fluyendo el crédito entre quienes más lo siguen necesitando”, en referencia a “los autónomos, los profesionales y los particulares”.

Según el jefe del Consell, estas “exigencias” han sido planteadas desde su ejecutivo “en todo momento” a ambas entidades bancarias, y se muestra “convencido” de que “va a seguir así”, ya que tanto el BBVA como el Sabadell le han “dado” esas “garantías”.

Por último, “más allá de que sea una noticia positiva o negativa”, para Mazón “lo importante” para la Comunidad y para “la vertebración del territorio” es “el mantenimiento de oficinas, de puestos de trabajo y que siga fluyendo el crédito”.

Sector empresarial

A medida que ha ido avanzado el día, se ha ido sucediendo las reacciones. Desde el ámbito empresarial, Uepal se ha felicitado por el desenlace que tiene como resultado que el Banco Sabadell sigue su camino de manera independiente. Para la asociación, este final implica que una reafirmación para contar con un "sistema financiero solvente pero diversificado. Su presidente y actual candidato a la presidencia de CEV Alicante, César Quintanilla, entiende que el resultado de la opa "asegura que el tejido productivo provincial seguirá teniendo una mejor opción de financiación por la existencia de entidades competitivas.

Cabe recordar que Uepal fue una de las organizaciones que presentó ante la CNMC alegaciones contra la opa y, por lo tanto, su valoración positiva está más que justificada. "Hoy gana el sector productivo, el tejido empresarial y la libertad de mercado bancario que puede seguir siendo diversificado, que garantiza una oferta de acceso a la financiación y, sobre todo, beneficia al empresariado de la provincia de Alicante”.

No obstante, Quintanilla ha puntualizado que "no podemos leer la OPA como la derrota de nadie, sino como una victoria para la defensa de la competencia financiera y la protección del tejido empresarial de la provincia”.

(noticia en elaboración)