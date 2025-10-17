El Sabadell reúne en Alicante a 150 estudiantes y recién licenciados en un 'hackaton' de 44 horas

Más de 150 estudiantes y recién licenciados trabajarán durante 44 horas ininterrumpidas en la búsqueda de nuevas soluciones para el sector financiero, en lo que supone toda una oportunidad para los participantes. Se trata del Innovation Banking Hack Fest, una iniciativa del Centro de Competencias Tecnológico de Banco Sabadell (CCTA) en Alicante, en colaboración con el Cenid, a través de Alia, y empresas como Accenture, NTT DATA, DXC Technology y Kyndryl.

Así, desde este viernes y hasta el próximo domingo, los participantes trabajarán conjuntamente, agrupados en equipos multidisciplinares para diseñar y desarrollar proyectos que resuelvan algunos de los desafíos reales que actualmente tiene sobre la mesa el sector financiero.

Entre otros aspectos, se explorarán áreas como la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial, la accesibilidad digital y la identidad financiera. El objetivo es convertir esa segunda edición de la hackathon -como ya sucedió en la anterior- en un laboratorio de innovación bancaria del que surjan resultados potencialmente aplicables al día a día de la entidad.

Banco Sabadell impulsa este evento con la participación de diversas instituciones educativas y tecnológicas, reafirmando así tanto su vocación como entidad financiera líder en la aplicación de las últimas novedades tecnológicas en su día a día como su voluntad de colaborar en el desarrollo del talento joven, trabajando conjuntamente con las instituciones académicas de todos aquellos territorios en los que desarrolla su actividad.

Prácticas

Los equipos que presenten los mejores proyectos tendrán la oportunidad de acceder a prácticas en entornos de innovación nacionales e internacionales trabajando con equipos punteros en desarrollo, asistencia a eventos de innovación tecnológica y otros premios como dispositivos electrónicos.

Según Susana Soler (directora del Centro de Competencias Tecnológicas de Banco Sabadell, ubicado en Alicante) "este tipo de iniciativas, conocido desde hace años como hackaton ayudan a que confluyan el talento universitario y el mundo empresarial, en busca de la innovación colaborativa. Las empresas tienen acceso a talento joven y a ideas de mejora o innovación que surgen fuera de la organización y los jóvenes que están finalizando sus estudios se benefician de la posibilidad de entrar en contacto con estas organizaciones, de conocer la viabilidad de sus ideas, e incluso de dejar su curriculum en las empresas organizadoras. Es un claro win-win para todas las partes".

Las instalaciones que acogen el Centro de Competencias Tecnológico del Sabadell. / PILAR CORTÉS

Una clara muestra del interés que este tipo de convocatorias despierta entre los estudiantes universitarios es la rapidez (tan solo una semana) con la que se cubrieron las 150 plazas disponibles para participar en esta segunda edición del Innovation Banking Hack Fest. Más de 170 personas que también habían solicitado participar no han podido finalmente hacerlo. Esto, según los responsables del evento, "nos pone ahora también a nosotros un importante reto encima de la mesa: conseguir que en la próxima edición puedan participar todos los estudiantes que lo deseen".

Primera edición

Durante los parlamentos inaugurales se ha puesto de relieve que algunos de los proyectos diseñados durante la primera edición se acabaron desarrollando e implantando en el día a día de la entidad. Así, por ejemplo, podría destacarse un agente conversacional (el proyecto "Gaudí") basado en Inteligencia Artificial, y que tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente, simplificando y agilizando determinadas operaciones financieras.

Este proyecto ha sido desarrollado por sus creadores conjuntamente con los especialistas del Centro de Competencias Tecnológicas de Banco Sabadell, que desde Alicante diseña e implementa las innovaciones que la entidad aplica posteriormente en toda la organización.

En esta segunda edición de la Hackaton los equipos participantes tienen total libertad para desarrollar cualquier idea o iniciativa, aunque se han sugerido algunos temas en los que Banco Sabadell tendría especial interés. Entre otros, soluciones o propuestas que puedan facilitar la relación con los segmentos más jóvenes de la población.