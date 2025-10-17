Los taxistas alicantinos convocan protestas para el 4 de noviembre ante el descontrol de las VTC

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha convocado paros, manifestaciones y concentraciones para el próximo martes 4 de noviembre ante la "dejación total" de la Conselleria de Transportes en el control de las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). La asociación ha acusado a los responsables de la Generalitat de "no incoar expedientes sancionadores a las multinacionales que incumplen las normas en la Comunitat".

Para la confederación, se trata de una situación insoportable, pues han asegurado que cuentan con sentencias probatorias; y de conceder "cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales". Además, han apuntado en un comunicado que Transportes no les facilita "información esencial" en los procesos de concesión, lo que está traduciéndose en que este tipo de transportes hagan "servicios urbanos sin autorización, saltándose todas las normas de Transporte" y aseguran que hay "cientos de VTC de otras comunidades" trabajando en la autonomía valenciana pese a que "no pueden hacerlo", ante lo que consideran que "no se actúa con contundencia".

Falta de inspecciones

Además, han censurado que "la mayoría" de localidades valencianas "no tienen un Servicio de Inspección formado ni mínimamente dotado". Así, han reprochado que el sector del taxi "lleva años sufriendo competencia desleal e intrusismo de forma descarada y generalizada". En este contexto, la Confederación ha avanzado que no descarta "interponer querellas penales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si esto no cambia ya", porque se perjudica a "más de 7.000 familias" que viven del taxi en la Comunitat Valenciana y se "beneficia a cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España".

La medida se ha convocado para que haya un seguimiento en todos los muncipios con servicio de taxi y las protestas se harán ante la sede de la Conselleria de Transportes.