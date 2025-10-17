Los taxistas alicantinos convocan protestas para el 4 de noviembre ante el descontrol de las VTC
La Confederación de autónomos del sector en la Comunidad Valenciana denuncia la falta de control inspecciones de la Generalitat en la concesión y circulación de los vehículos con conductor
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha convocado paros, manifestaciones y concentraciones para el próximo martes 4 de noviembre ante la "dejación total" de la Conselleria de Transportes en el control de las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). La asociación ha acusado a los responsables de la Generalitat de "no incoar expedientes sancionadores a las multinacionales que incumplen las normas en la Comunitat".
Para la confederación, se trata de una situación insoportable, pues han asegurado que cuentan con sentencias probatorias; y de conceder "cientos de VTC incumpliendo requisitos esenciales". Además, han apuntado en un comunicado que Transportes no les facilita "información esencial" en los procesos de concesión, lo que está traduciéndose en que este tipo de transportes hagan "servicios urbanos sin autorización, saltándose todas las normas de Transporte" y aseguran que hay "cientos de VTC de otras comunidades" trabajando en la autonomía valenciana pese a que "no pueden hacerlo", ante lo que consideran que "no se actúa con contundencia".
Falta de inspecciones
Además, han censurado que "la mayoría" de localidades valencianas "no tienen un Servicio de Inspección formado ni mínimamente dotado". Así, han reprochado que el sector del taxi "lleva años sufriendo competencia desleal e intrusismo de forma descarada y generalizada". En este contexto, la Confederación ha avanzado que no descarta "interponer querellas penales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si esto no cambia ya", porque se perjudica a "más de 7.000 familias" que viven del taxi en la Comunitat Valenciana y se "beneficia a cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España".
La medida se ha convocado para que haya un seguimiento en todos los muncipios con servicio de taxi y las protestas se harán ante la sede de la Conselleria de Transportes.
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"