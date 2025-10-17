Las técnicas de edición genética de Francis Mojica también revolucionan la agricultura y la propiedad intelectual

Las técnicas de edición genética desarrolladas a partir de los trabajos del investigador de la Universidad de Alicante Francis Mojica -CRISPR- no sólo han revolucionado la medicina moderna, aportando nuevas vías de investigación para la cura de numerosas enfermedades. También han empezado a cambiar la agricultura, con el desarrollo de variedades más resistentes a las plagas o que necesitan un menor consumo de agua.

Sin embargo, Europa podría quedarse de nuevo relegada en los beneficios de estos avances científicos por los desacuerdos que se mantienen en el seno de las autoridades comunitarias sobre las normas que deben regular estas nuevas variedades de plantas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada que el Magister Lucentinus que dirige la profesora Pilar Montero ha dedicado a analizar los 30 años de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre derechos de propiedad intelectual, donde se han desgranado los actuales desafíos del sector agrícola en la materia.

Ha sido durante la mesa específica dedicada a los avances en biotecnología, en la que la secretaria del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente del Ministerio de Agricultura, Ana Judith Martín de la Fuente, ha alertado de que la actual normativa europea en la materia data de hace 30 años, "cuando las técnicas han evolucionado y son completamente diferentes".

Mercedes Curto, Ana Judith Martín, Pilar Íñiguez y Gabriel González, durante la jornada celebrada en la sede del Colegio de Abogados. / Álex Domínguez

En concreto, solo diferencia entre las variedades obtenidas por procesos tradicionales y los transgénicos, sin contemplar las conseguidas mediante procedimientos NGT (Nuevas Técnicas Genómicas, por sus siglas en inglés), derivadas del CRISPER.

Diferentes de los transgénicos

Como ha explicado Martín de la Fuente, la diferencia es que, en el primer caso, se utilizan genes de un organismo distinto para modificar las características de un cultivo, mientras que con los segundos lo que se hace es editar el propio ADN de la planta, por ejemplo, para desactivar algún gen que provoca una debilidad. De esta forma, los cambios que se realizan mediante la segunda de estas técnicas también podrían ocurrir de forma espontánea en la naturaleza, lo que reduce los posibles riesgos.

Esto provoca que, en muchos países, estas variedades no tengan que cumplir normativas distintas de las que superan los cultivos tradicionales, lo que está permitiendo avanzar notablemente al sector agrícola en zonas como Estados Unidos o China.

El problema es que en Europa deben cumplir los mismos criterios que los transgénicos, lo que supone tramitaciones que fácilmente alcanzan los 15 años, según ha apuntado la experta, durante la mesa moderada por la profesora Pilar Íñiguez.

Tramitación

Ante esta situación, la Comisión Europea realizó una propuesta de regulación dividiendo los cultivos NGT en dos categorías: una primera con aquellos cambios que pueden ser bastante probables de forma natural, que se asimilaría a los cultivos tradicionales, y una segunda con las mutaciones menos probables, que debería pasar controles más exhaustivos.

Sin embargo, la propuesta chocó con el Parlamento Europeo, que introdujo una enmienda para prohibir patentar cualquier variedad conseguida mediante estas técnicas. Una decisión que, de aplicarse, paralizaría la investigación en este terreno en Europa, ya que las empresas no podrían rentabilizar su inversión en el desarrollo de estos cultivos. La propuesta se encuentra ahora en fase de discusión entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo.

Un momento de la jornada. / Alex Domínguez

"En nuestra opinión, una prohibición no sería buena. Es mejor adaptar la ley", ha señalado por su parte Gabriel González, de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A su juicio, resultan "extrañas" las reticencias que existen en Europa hacia los alimentos modificados genéticamente, cuando, por el contrario, no hay ningún temor a inyectarse medicamentos como la insulina, conseguidos de la misma forma.

Además, ha señalado que tampoco hay restricciones para variedades que se han logrado mediante mutaciones provocadas con procedimientos químicos o por radiación, unas variedades que se consideran obtenidas por métodos tradicionales.

Por su parte, la profesora de la Uned, Mercedes Curto, ha reseñado el problema que se puede dar con las patentes de cultivos evolucionados con técnicas de edición genética si alguien logra el mismo resultado de forma tradicional.

Para pymes

Frente a lo que se pudiera pensar, Gabriel González ha señalado que el desarrolla de las NGT puede beneficiar a las pequeñas empresas del sector, ya que es un procedimiento más barato y accesible que los transgénicos u otras técnicas mucho más costosas, que solo pueden afrontar las multinacionales. "Se habla de la democratización de la genómica", apuntala, también, Ana Judith Martín de la Fuente sobre la aportación realizada por el profesor Mojica a esta ciencia.