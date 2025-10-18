Gobernanza y marco regulatorio de la IA

El debate sobre la inteligencia artificial no puede entenderse sin abordar su dimensión ética, jurídica y política. En un momento en que Europa lidera el desarrollo del primer gran marco legal del mundo para la IA, el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial dedicará su Sesión II, celebrada en la sede de la EUIPO, a uno de los temas más trascendentes del encuentro: la gobernanza y el marco regulatorio que definirán el futuro de esta tecnología en nuestras sociedades.

La mesa reunirá a tres voces con una visión complementaria y estratégica: Eloise Hamilton, especialista en Tecnología en la Oficina de IA de la Comisión Europea; Ignasi Belda, representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); y Aurelio López-Tarruella, profesor de Derecho Internacional Privado y director de la Cátedra Metaverse UA. Juntos ofrecerán una perspectiva completa sobre cómo las instituciones europeas y españolas están diseñando las normas que equilibran el impulso innovador con la protección de los derechos fundamentales.

Eloise Hamilton

Eloise Hamilton, especialista en Tecnología de la Oficina de IA de la Comisión Europea, explicará la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), la primera gran norma mundial que regula esta tecnología. Su intervención mostrará cómo la UE busca garantizar un desarrollo basado en la transparencia, la responsabilidad y los valores europeos, liderando la transformación digital desde la confianza ciudadana.

Ignasi Belda

Ignasi Belda, representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), expondrá el papel pionero de España como primer país con una agencia estatal dedicada a la supervisión de la IA. Detallará los retos del organismo: prevenir usos indebidos, impulsar una innovación responsable y ayudar a empresas y administraciones a cumplir las nuevas exigencias legales.

Aurelio López-Tarruella

Por su parte, Aurelio López-Tarruella, director de la Cátedra Metaverse UA, ofrecerá una visión académica sobre los desafíos jurídicos que plantean el metaverso, la automatización y los sistemas generativos. Desde la Universidad de Alicante, defiende un enfoque que combine derecho, ética y tecnología para construir un marco legal que garantice una relación equilibrada entre humanos y algoritmos.