Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Los viajes del programa de turismo del Imserso para la temporada 2025/2026 comienzan este domingo, 19 de octubre, con un total de 879.213 plazas y con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

El pasado jueves, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, viajaron a Zamora junto al alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, para inaugurar la nueva temporada.

En su discurso, Bustinduy puso en valor la creación de una tarifa plana de 50 euros, accesible 7.447 plazas, o la posibilidad de viajar con animales de compañía. "Hablar de los viajes del Imserso es hablar de un Estado social que protege, cuida y da bienestar a sus ciudadanos", comentó al respecto.

A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

Además, el titular ministerial añadió que "no puede beneficiar solo a determinados grupos sociales", sino que "debe hacerlo con vocación universal y sin dejar a nadie fuera".

En su intervención, Sancho indicó, asimismo, que cada vez se reciben más solicitudes de personas que quieren "conocer el interior" de país. "En los 80, había muchas personas que no conocían el mar", recordó la representante del Imserso, en referencia a la cantidad de viajes organizados a la costa, y "ahora, eso ha cambiado" y ha crecido el interés por descubrir "el país en general".

En cuanto a los ganadores del concurso, Ávoris Corporación Empresarial, a través de B Travel Turismo Accesible y Viajes Halcón, gestionará los lotes 1 y 3, mientras que Mundiplan hará lo propio con número 2, que recupera la marca Mundicolor para la ocasión.

Por el número de plazas, el lote de costa peninsular cuenta con un total de 440.284, el 50,1%, mientras que 228.142 se destinan al turismo de costa insular (25,9%) y 210.787 se reservan para el turismo de escapada (23,9%), que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

En cuanto a los precios, estos varían según el destino y la temporada, oscilando entre unos 132,91 euros para escapadas de cuatro días a capitales de provincia en temporada baja y 564,72 euros para 10 días en Canarias con transporte en temporada alta.

Así, estos costes cambian por tipo de lote (costa, insular y circuitos culturales), duración (8 o 10 días) y si incluyen o no transporte, además de distinguir entre temporada baja y alta.

Por otro lado, desde el Imserso se subraya también el impacto positivo del programa de turismo no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial, por medio de los viajes entre diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, destaca que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en España, con la ventaja añadida de que este programa se ha convertido en "una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja".