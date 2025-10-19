"No existe ninguna posibilidad de que volvamos a por el Sabadell y no nos encajaría ningún otro banco en España o fuera"

Durante seis meses no pueden legalmente lanzar una nueva oferta sobre el Sabadell. ¿Pero existe alguna posibilidad de que vuelvan a plantearse, sea de forma amistosa o mediante una opa, ir a por la entidad o eso ya está descartado absolutamente después de tres intentos?

No existe ninguna posibilidad. Lo he dicho claramente: aceptamos el resultado. Capítulo cerrado. Continuamos mirando hacia adelante, centrados en nuestro plan estratégico, que nos lleva a mantener la posición que ya tenemos desde hace varios años de ser el banco europeo con mayor crecimiento y también de mejor rentabilidad. Tenemos una hoja de ruta clara y el futuro pasa por ejecutarla, no por otra operación inorgánica.

Pero la lógica de la opa residía en las sinergias, sobre todo en tecnología y de escala. ¿Por qué no ir a por otra operación que permita conseguir lo que no han podido con el Sabadell?

Porque esas operaciones tienen sentido en el entorno doméstico, pero las sinergias son escasas en operaciones que cruzan fronteras. Una vez que los accionistas de Sabadell han decidido mayoritariamente que no quieren esta unión, pasamos página y miramos adelante para ejecutar nuestro plan, que nos llevará a mayor escala a través del crecimiento en todos los mercados en los que tenemos presencia. Tenemos muy buen 'momentum'. En los últimos años, hemos ganado cuota en todos y en cada uno de los mercados en los que estamos presentes, muy notablemente aquí en España, pero también en otros, como México. En España estamos creciendo con fuerza y el plan pasa por seguir creciendo, muy enfocados en el segmento de empresas, donde tenemos oportunidades extraordinarias. La sostenibilidad es otro de los pilares de crecimiento que nos está sorprendiendo por ser una realidad mucho mayor y tener un potencial mucho mayor del que nunca imaginamos. Y seguiremos aprovechando la tecnología y los datos para dar mejor servicio a nuestros clientes y hacerlo cada vez a más de ellos. Ese es el plan.

¿Ningún otro banco español les encajaría?

No.

¿Y de fuera de España?

Tampoco.

¿No es momento para fusiones transnacionales?

Tienen pocas ventajas. No es que no tengan sinergias, pero son mucho más bajas. Y suponen complicaciones como regulaciones que no son del todo homogéneas, restricciones al movimiento del capital y la liquidez entre fronteras, intervencionismo gubernamental, choque cultural... Hay muchos factores que hacen que una operación que cruce fronteras sea más complicada.

Ahora se van a centrar en el plan estratégico en solitario y la bolsa parece haberlo premiado el viernes, porque se despeja la incógnita del posible coste de la segunda opa.

El movimiento de bolsa de este viernes [el valor subió un 5,98%] creo que tiene mucho que ver con despejar la incertidumbre. Quizás se hubiera producido también una subida de haber prosperado la opa, porque todo lo que sea quitar incertidumbre es lo que le gusta al mercado. Es a lo que lo achaco yo. Y efectivamente, nuestro plan tuvo una buena acogida cuando lo anunciamos en julio y creo que el que retomemos de forma acelerada la remuneración al accionista es algo que gusta al mercado.

¿Los 36.000 millones de euros de remuneración al accionista hasta 2028 son un mínimo?

Son una estimación a cuatro años y obviamente puede tener sus oscilaciones, pero no vamos a hacer pública una cifra que tiene cierto grado de compromiso de la credibilidad del equipo si no tenemos confianza en que podemos lograrla. Tanto los 48.000 millones de beneficio entre 2025 y 2028 como la estimación de 36.000 millones a disposición para devolver a los accionistas suponen nuestra mejor estimación, pero con la confianza de que creemos que podemos lograrlo.

¿Cuánto estiman que va a subir el dividendo total en los próximos años?

No damos cifras sobre proyecciones de dividendo. La cifra que hemos dado son 36.000 millones disponibles para devolver a los accionistas en dividendos y recompra de acciones en los próximos cuatro años, de los cuales 13.000 millones son en el corto plazo. Activamos ya los 1.000 millones de la recompra que iniciaremos el día 31 de octubre y los 1.800 millones del dividendo a cuenta que pagaremos el 7 de noviembre. También habrá una cantidad significativa en un plan de recompra extraordinaria que no podemos revelar porque nos lo impide la regulación hasta que no nos lo apruebe el Banco Central Europeo, pero que se conocerá pronto. Y luego el dividendo complementario será, como siempre, el que propongamos en febrero y que decida la junta en marzo.

Una vez despejada la opa, ¿harán algún ajuste en el equipo directivo para implementar el plan estratégico en solitario?

No