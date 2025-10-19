“Hasta el último céntimo cuenta”: GSM&B celebra 50 años defendiendo a las Fundaciones, Asociaciones y ONG

En el marco de su 50 aniversario GESEM, ahora GSM&B, plantea una nueva jornada centrada en esta ocasión en conocer más de cerca a fundaciones y asociaciones de referencia en un espacio de diálogo, reflexión y networking.

Bajo el título “El futuro del tercer sector: gobernanza, financiación y otros retos”, entidades como la Fundación Universitas Miguel Hernández, Fundación Salud Infantil, Fundación Elche Acoge, Fundación Juan Perán-Pikolinos, Adis Crevillente y Cruz Roja Elche, junto a GSM&B, presentarán su labor, los principios que impulsaron su creación y los retos a los que se enfrentan hoy en materia de gobernanza y financiación.

Las entidades sin ánimo de lucro, como todos los operadores, exigen una visión global y seguridad para su trabajo. Al fin y al cabo, emplean fondos públicos y privados que provienen de donativos o herencias para el mejor desempeño de sus funciones. Por lo que hasta el último céntimo cuenta” Laura Vicente — Socia ejecutiva de GSM&B

Y es que, precisamente desde esta conocida consultoría alicantina, con 50 años de experiencia, se trabaja desde hace años en el asesoramiento al Tercer Sector. Al respecto, matizan que lo relevante es que cada una de estas entidades cumplan con la legalidad y maximice sus oportunidades de crecimiento estable.

“Por ello, cuando contactamos con un nuevo proyecto, lo primero que les ofrecemos es la adecuación de sus estatutos, organización de recursos, redes de contacto, áreas de competencia… en definitiva, analizamos su funcionamiento ordinario desde la perspectiva económica, financiera, laboral o tributaria para mejorar el rendimiento, la eficiencia y el cumplimiento del régimen jurídico aplicable”.

El equipo de GSM&B asesora desde hace décadas a entidades sin ánimo de lucro para reforzar su seguridad jurídica y su sostenibilidad / GSM&B

Asesoramiento especializado y acompañamiento legal

Según GSM&B, lo realmente importante es asesorar a las personas que lideran el proyecto en cuestión a cumplir sus objetivos y a proteger a sus beneficiarios y asociados. Algo que solo es posible impulsándolo en la senda de la seguridad legal, siendo fundamental acompañar en aquellas decisiones que garantizan la continuidad del mismo.

La complejidad se encuentra en que las entidades sin ánimo de lucro no tienen un régimen jurídico único, sino que combinan especialidades tributarias, contables, de derecho administrativo y de derecho privado.

La protección de datos, un aspecto clave en la gestión

En cuanto a la protección de datos, Pablo Quiles, del área Legal de GSM&B, apunta que lo fundamental para evitar la fuga de información, suplantación de identidad o modificaciones de facturas, es formar a los miembros del equipo en seguridad para evitar errores que pueden suponer en algunos casos pérdidas millonarias para la entidad.

Julia Echevarria, Laura Hernandez , area Auditoría - Pablo Quiles, Área Legal, Melania Alarcón, Área Laboral / GSM&B

A debate el jueves 23 de octubre en Elche

La jornada “El futuro del tercer sector: gobernanza, financiación y otros retos” será el jueves 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el Centro de Congresos “Ciutat d´Elx”, con acceso libre previa inscripción gratuita. Se propone como un encuentro en el que compartir experiencias y analizar conjuntamente los desafíos que marcarán el futuro del tercer sector.

“Desde GSM&B creemos que esta jornada será, sin duda, una oportunidad para fortalecer el conocimiento mutuo, visibilizar buenas prácticas y explorar nuevas vías de colaboración en el ámbito de las fundaciones y las asociaciones” explica Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&B.

“Los sistemas de gobierno en todas las entidades son uno de los puntos de máxima prioridad para nosotros, porque si estos órganos de gobierno no los componen personas expertas en la materia, con vocación de servicio y entendimiento de la necesidad del destinatario, es difícil que los objetivos del patronato y del equipo directivo estén alineados”, adelanta Vicente.

Centro de Congresos Ciutat d’Elx / www.comunitatvalenciana.com

Contenido de la jornada

La jornada se estructurará en tres bloques de contenidos.

Inicialmente habrá una breve presentación de cada una de las entidades.

Seguidamente se adentraran en los distintos modelos de gestión, coordinación y sostenibilidad económica.

Por último, se explicarán los proyectos y objetivos de futuro de cada una de las fundaciones y asociaciones participantes, incidiendo en las líneas de actuación que marcarán sus agendas en el próximo año.

La financiación, principal reto del tercer sector

Para Laura Vicente, el principal reto del tercer sector sería la financiación.

“La mayor dificultad está en poder disponer de los fondos para cubrir los costes que suponen los recursos necesarios para proporcionar la cobertura adecuada, en un contexto en el que estos servicios son asistenciales y como tales debieran ser cubiertos por los servicios públicos. Sin embargo, de nuevo, la escasez de recursos no lo permite y se derivan al sector privado, que hace maravillas con sus capacidades”, concluye.

El papel del auditor y las buenas prácticas en los patronatos

En este contexto, el papel del auditor resulta clave para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.

Entre las buenas prácticas que se recomiendan desde GSM&B para la constitución y correcto funcionamiento de un patronato, destaca establecer una composición heterogénea y comprometida, donde el flujo de información sea permanente y transparente entre el equipo directivo y el patronato.

Una cita con el futuro del tercer sector

En todos estos temas se podrá profundizar el próximo jueves 23 de octubre en la jornada propuesta por GSM&B en el marco de su 50 aniversario: “El futuro del tercer sector: gobernanza, financiación y otros retos”.

Será a las 19.00 horas, en el Centro de Congresos “Ciutat d´Elx”, con acceso libre previa inscripción gratuita, y ya han confirmado su presencia algunas de las fundaciones más destacadas de la zona.