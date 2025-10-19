Taia, la firma alcoyana detrás de los circuitos del nuevo dron español de defensa

Ni en Taiwan ni en Corea. Los circuitos electrónicos del sistema de guiado láser que utilizarán los futuros drones espía del Ministerio de Defensa español, se fabrican en una pequeña empresa especializada de la ciudad alicantina de Alcoy, Taia. Una compañía que también cuenta entre sus clientes con varios de los equipos investigadores que trabajan en el acelerador de partículas de Suiza, el CERN, o con uno de los mayores fabricantes de material ferroviario, como es CAF.

Todo un ejemplo de la denominada industria 4.0 que, gracias a la automatización y a la inversión en tecnología, puede llegar a producir 800.000 componentes diarios con apenas una docena de trabajadores en plantilla, lo que le permite competir en costes con los fabricantes asiáticos, con la ventaja de estar mucho más cerca de sus clientes y de ofrecer una mayor flexibilidad.

Detrás de esta compañía está Hernán Cortés, uno de esos empresarios hechos a sí mismos, que empezó a trabajar con solo 14 años en un taller de su localidad natal, en el que se dedicaban a montar televisores que se vendían en forma de kit. Una fórmula para abaratar la adquisición de este electrodoméstico, que tuvo cierta notoriedad en los años setenta.

Muñecas parlantes

Tras independizarse, pronto encontró en el sector juguetero de las vecinas poblaciones de Ibi y Onil nuevos clientes con los que aplicar sus conocimientos y contactos en el mundo de la electrónica. "Yo traje el primer chip que permitía que una muñeca hablara", recuerda, orgulloso, Cortés.

Feber, Jesmar, Berjusa o Hasbro son algunas de las compañías con las que llegó a trabajar a lo largo de los años, aunque no tardó demasiado en ampliar horizontes. En uno de sus viajes a Asia se trajo el prototipo de circuito que hizo hablar a las máquinas de cigarrillos españolas con la frase "Su tabaco, gracias".

Una de las operarias de la compañía. / INFORMACIÓN

Apoyado en la potente industria del plástico de la zona, siguió desarrollando nuevos productos y hasta llegó a fabricar miles de teléfonos diarios del modelo "Forma", que popularizó Telefónica en los noventa.

Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que llegó la crisis del sector juguetero y la deslocalización de las fábricas, que acabó llevando a la primera empresa de Cortés a la quiebra.

Sin embargo, el empresario logró rehacerse gracias a la producción de circuitos para empresas como Fermax o el fabricante de material ferroviario CAF, que los utiliza para sus sistemas de control de la red.

Maquinaria de última generación

Gracias a estos contratos, el empresario decidió apostar por maquinaria de última tecnología para esta tarea, lo que dio lugar a la actual Taia. La compañía cerró el pasado año con 3.140.000 euros de facturación, tras crecer un 36 %, pero Cortés señala que su objetivo no es conseguir grandes volúmenes, sino convertirse en una firma de referencia.

En sus instalaciones, Taia lo que hace es montar sobre las placas de plástico características de los circuitos electrónicos los distintos componentes que los forman, siguiendo el diseño que les pide cada cliente, según sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de los que fabrica para el CERN, son los distintos equipos de investigación los que determinan la composición de estos circuitos en función del experimento que vayan a realizar en el acelerador.

Uno de los circuitos fabricados por Taia. / INFORMACIÓN

Cada uno de estos circuitos puede costar miles de euros, en función de su complejidad. Además de CAF, en la actualidad entre sus clientes más destacados también hay fabricantes de máquinas de juego, una firma local que se dedica a producir maniquís para realizar prácticas médicas o el fabricante de sistemas antiincendios Cofem, entre otros.

Aeroespacial

Entre los últimos proyectos en los que ha participado está el dron español Sirtap, una iniciativa liderada por Airbus y del que el Ministerio de Defensa español ya ha encargado 27 unidades. Taia ha contribuido al desarrollo del sistema de guiado por láser de alta precisión diseñado por Airtec, que permitirá mejorar la fiabilidad de las bombas planeadoras que incorpora el dron, que también tendrá labores de espionaje. Un proyecto con el que el Gobierno pretende avanzar en la independencia tecnológica nacional.

El CEO de la firma no oculta su interés por seguir colaborando en nuevos proyectos del sector aeroespacial, donde ve muchas posibilidades de desarrollo. De hecho, reconoce que una parte considerable del aumento de facturación que prevé la compañía para los próximos ejercicios provendrá de los circuitos que tiene contratados para el dron espía.