Uno de cada cuatro alquileres en Alicante ya supera los 1.500 euros mensuales

El precio del alquiler sigue sin dar tregua. La escasez de la oferta está llevando las rentas mensuales a niveles que cada vez menos familiar pueden permitirse y que hubieran sido impensables hace solo unos años. En concreto, casi uno de cada cuatro pisos que se ofertan en la provincia de Alicante -el 24 %, para ser exactos- superan los 1.500 euros mensuales, una cantidad al alcance de muy pocos.

Así lo pone de manifiesto el último análisis realizado por el portal Pisos.com, que pone de relieve las diferencias que existen entre las poblaciones costeras y las grandes ciudades, donde apenas existe oferta a precios asequibles, y las zonas de interior, donde todavía pueden encontrarse muchas viviendas por debajo de los 700 euros.

En el caso concreto de Alicante, sólo un 12 % de las casas que se ofrecen en arrendamiento se sitúan por debajo de esta última cantidad. Otro 36 % se sitúa entre los 700 y los 1.000 euros mensuales; mientras que un 28 % ya cuesta entre 1.000 y 1.500 euros y un 24 % supera este importe.

El escaparate de una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

En el caso de la ciudad de Alicante la situación es aún peor, ya que sólo un tercio de los alquileres baja de los 1.000 euros mensuales (y apenas el 1 % se queda por debajo de los 700 euros); el 39 % supone un desembolso de entre 1.000 y 1.500 y el 28 % está por encima de esta cantidad.

Comparativa

A pesar de estas cifras, lo cierto es que, en comparación con el resto del país, la situación sería relativamente mejor, ya que a nivel nacional el porcentaje de viviendas que se ofrecen por encima de los 1.500 euros mensuales alcanza el 37 %, quince puntos más.

Por provincias, destaca la situación de Baleares, que lidera el ranking con un 86% de los inmuebles que superan esta cifra, seguida de Barcelona (76%), Madrid (62%) y Málaga (56%). En el extremo contrario, varias provincias del interior mantienen una amplia oferta de alquiler por debajo de los 700 euros mensuales. Jaén encabeza este ranking con un 83% de los inmuebles que cuestan menos de dicha cantidad, seguida de Zamora (70%), Badajoz (61%), Ciudad Real (60%) y Teruel (54%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, apunta que "la polarización del mercado de alquiler refleja una España a dos velocidades: mientras en las grandes capitales y zonas turísticas los precios se han disparado por encima de los 1.500 euros, en amplias regiones del interior todavía es posible encontrar vivienda por menos de 700 euros mensuales".