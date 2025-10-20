¿Cuánto dinero pierdes por debatir opiniones en vez de probar 7 días?

7 días, 1 cambio, 10 intentos: cómo demostrar (o descartar) sin discutir en bucle

Hay frases que suenan a excusa con traje.

“Eso en mi sector no funciona.”

“En mi ciudad no se paga por eso.”

“Mi cliente no lee WhatsApp.”

Spoiler: probablemente nunca lo has probado bien.

Esa fue la historia de Álvaro, dueño de una pequeña empresa de limpieza profesional en Valencia. Durante años juró que “a los clientes les gusta el trato por teléfono, no con formularios”.

Hasta que un día su propio equipo le lanzó un reto:

“¿Y si lo medimos en serio?”

Nace el método 7–1–10 (y muere la discusión eterna)

El equipo aplicó el siguiente sistema:

7 días

1 cambio concreto

10 intentos medidos

Sin Excel de 17 columnas. Sin gurús. Solo una pregunta real y una prueba clara.

El caso de Álvaro — “El formulario que no espantaba”

Hipótesis: si en vez de solo atender por llamada, ponemos un formulario rápido + botón de WhatsApp, más clientes pedirán presupuesto.

Cambio 1: Landing con 3 campos (“Nombre, tipo de local, metros cuadrados”) y un botón grande: “Recibe precio en 10 min”.

Intentos: 10 visitas/día durante 7 días. Solo tráfico local con un anuncio barato.

Dato de éxito: si al menos el 20% completa el formulario y pide precio, vamos bien (antes andaban en 6–7%).

¿Qué pasó?

Los tres primeros días, el formulario convirtió al 18–20%.

Al cuarto, subió al 27%.

Al séptimo, cerraron 4 presupuestos directamente desde WhatsApp sin llamada previa.

“No fue magia. Fue que dejamos de adivinar”, dice Álvaro ahora entre risas.

¿La decisión? Escalar. Pero con aprendizaje: el botón con “precio en 10 min” movía mucho más que “hablamos cuando puedas”.

¿Y si sale mal?

Nada. Lo anotas, aprendes y pasas página.

Peor es quedarse seis meses diciendo “yo creo que no…” mientras la competencia prueba y cobra.

Otras pruebas reales de clientes de Level UP

Comida para llevar saludable

Cambio: foto del menú real con 3 botones (pollo, veggie, extra).

Resultado: pedidos por WhatsApp se triplican.

Lección: si hay foto y hora, WhatsApp sí convierte.

Gestoría de extranjería

Cambio: quitar 7 campos del formulario.

Resultado: más citas, menos dudas.

Lección: menos es más… sobre todo si quieres que rellenen.

Academia de baile latino

Cambio: vídeo de 60 s con pasos + grupo WhatsApp.

Resultado: los que llegaban a la cuarta clase pasaron del 40% al 55%.

Lección: el vídeo da confianza, el grupo crea compromiso.

Cómo hacer tu propia prueba (en fácil)

Escribe tu hipótesis. Ej.: “Si muestro precios visibles, piden más.” Cambia solo una cosa. Nada de rediseños enteros. Solo una. Haz 10 intentos. Con clientes reales. No con tu cuñado. Define qué es “éxito”. Ej.: “Que al menos 2 de cada 10 acepten el nuevo plan.” Mide 7 días y decide.

Si funciona: escala.

Si no: descarta.

Si casi: ajusta y repite.

Bonus: trampas que matan la prueba

❌ Cambiar tres cosas a la vez.

❌ Hacerlo dos días y “ya tengo claro”.

❌ No anotar nada y fiarte de la memoria.

❌ Meter publicidad sin que el sistema funcione.

Conclusión: probar es más rentable que discutir

Si llevas meses con una idea que “quizá funcione” o que “eso aquí no se hace”, prueba 7 días, 1 cambio, 10 veces.

Mide. Decide. Sigue.

Lo peor que puede pasar es que aprendas algo.

Lo mejor… es que empieces a facturar.

