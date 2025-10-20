¿Cuánto dinero pierdes cada mes esperando la “versión ideal”?

De “cuando esté perfecto” a “ya está cobrando”: cómo Lucía ganó más cuando soltó el perfeccionismo

Lucía es de esas personas que planchan hasta los documentos PDF.

Dueña de un pequeño obrador en Alicante, pasaba horas revisando etiquetas, tipografías y envoltorios. El resultado: unas galletas preciosas… que nadie compraba todavía.

“Es que quiero que esté perfecto antes de lanzarlo.”

Spoiler: lo perfecto no paga el alquiler.

Lucía forma parte de esas personas que un día decidieron dejar de pulir y empezar a probar. Su historia es un máster rápido sobre cómo pasar de prototipo eterno a versión que vende.

El dulce problema del perfeccionismo

Lucía llevaba meses diseñando su “colección de galletas gourmet sin gluten”.

Tenía tres hornos, diez tipos de harina y una libreta llena de ideas. Pero faltaba “el recetario definitivo”, “el packaging sostenible”, “la sesión de fotos profesional”…

Mientras tanto, la caja bajaba y los gastos subían.

Hasta que, en una conferencia de Level UP, escuchó una frase que le cambió el turno de horno:

“Lánzalo feo, pero que ayude.”

La versión 1 (imperfecta, pero rentable)

Lucía lanzó su primera versión con lo que tenía:

Tres sabores : almendra, cacao y limón.

: almendra, cacao y limón. Una caja kraft con sello de tinta y etiqueta impresa en casa.

con sello de tinta y etiqueta impresa en casa. Un QR con un vídeo casero (grabado con su móvil) explicando los ingredientes.

Lo llamó “Edición Prueba de Horno”.

¿Perfecto? No.

¿Útil? Mucho.

Vendió 47 cajas en el primer fin de semana en una feria local.

Los clientes le dieron feedback real: “me encantan las de limón”, “la caja se abre mal”, “el QR es una idea genial”.

Lucía apuntó todo en una hoja:

Lo que gustó → se mantiene. Lo que falló → se mejora.

Y así nació la versión 2, con caja que se abría bien y un vídeo mejor grabado (ahora con luz, sin gato de fondo).

El patrón que se repite

Lucía no es la única. Hay quien empezó a facturar antes de tener logo (y sí, sobrevivió).

El patrón es claro:

Hacer una versión simple que ya solucione algo. Cobrarla. Escuchar feedback real. Mejorar después.

Mientras otros empresarios esperan a tener “el manual completo”, los que actúan con método aprenden del mercado, no del espejo.

Las herramientas que cambiaron su semana

Lucía adoptó dos trucos aprendidos en Level UP:

Bloques de 90 minutos.

Nada de “hoy diseño la web”.

Solo: “90 min para escribir el texto principal.”

El día siguiente: “90 min para sacar fotos del horno.”

En dos semanas tenía lo que antes no terminaba en seis meses.

El test del niño de 12 años.

Si su sobrina lo entendía, estaba listo.

“Caja de galletas sin gluten con tres sabores. Video QR con receta. Envío en 24 h.”

Aprobado con sonrisa y migas en la cara.

El resultado (y el sabor de cobrar)

Tres meses después, Galletas Lucía vendía online y en dos tiendas locales.

No tenía aún su “colección definitiva”, pero sí algo mejor: un flujo de caja real y clientes felices.

El perfeccionismo se fue al horno, y en su lugar quedó una frase que repite en cada sesión:

“Lo que no se lanza, no mejora. Y lo que no mejora, se quema.”

¿Y tú, qué idea sigues dejando en el cajón?

No necesitas el logo perfecto, ni la web definitiva, ni la luz de TikTok.

Solo tu versión 1 que ayuda.

Lánzala a 10 personas esta semana.

Cobra, escucha, mejora.

Y cuando la competencia termine su PowerPoint… tú ya tendrás un cliente fiel (y una caja más alegre).

