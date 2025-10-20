El Ibex 35 vuelve a máximos de 2007 tras conquistar los 15.700 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 0,85%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.700 enteros y a situarse en los 15.733,7 puntos hacia las 9.00 horas, máximos desde finales de 2007.

En el plano internacional, los ministros de Exteriores de los 27 tratarán hoy el papel de la Unión Europea para estabilizar la Franja de Gaza ante la oportunidad que abre el acuerdo de paz logrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prevé la salida del Ejército israelí, el desarme de del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la instauración de un gobierno tecnócrata en el enclave.

En el contexto empresarial español, Neinor Homes celebrará este lunes, 20 de octubre, su junta general extraordinaria de accionistas para someter a aprobación la operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Indra (+2,38%), Unicaja Banco (+1,91%) y CaixaBank (+1,75%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Aena, con un descenso del 1,77%, y Redeia, que bajaba un 0,3%.

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy en 'verde', con subidas del 1% para Milán, del 0,8% para Francfort, del 0,5% para París, y del 0,3% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,8% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 60,82 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, también caía un 0,8%, hasta los 56,69 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1665 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,111%.