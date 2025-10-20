¿Qué incendio de hoy te roba el logro de este trimestre?

De apagar fuegos a construir en firme: el folio que cambió el negocio de Rocío

Durante años, Rocío vivió en lo que ella misma llama “modo extintor”.

Tenía una tienda física de productos de aromaterapia y bienestar natural en Elche, con venta online… pero cada semana era una locura: emails sin responder, paquetes retrasados, llamadas a última hora, redes sociales olvidadas, y cero estrategia.

“Salía agotada cada día, y aún así sentía que todo estaba por hacer.”

—Rocío, fundadora de Luz de Lavanda.

La gota que colmó el vaso llegó tras la campaña de Navidad. Vendieron bien, pero se quedaron sin stock de lo más vendido, tuvieron 12 devoluciones por errores de envío… y al final el margen se esfumó.

Fue entonces cuando una amiga empresaria le habló de Level UP y de acudir a una conferencia gratuita de Level UP.

El cambio: de improvisar a planificar (en un folio)

Durante la conferencia, Rocío escuchó una frase que le resonó por dentro:

“Si tu semana parece una serie de acción, no te falta talento; te falta un plan simple.”

Ese mismo día, completó su primer folio de 90 días, el sistema de planificación de Level UP que usa solo 3 elementos:

1 Objetivo medible con fecha,

3 Proyectos clave,

5 Hábitos concretos.

Nada más. Y nada menos.

Su plan de 90 días (enero–marzo)

Objetivo

→ Aumentar ventas un 25% antes del 31 de marzo con menos errores y más recompra.

Proyecto A: Kit “Cuidado para ti”

Creó un pack cerrado con tres productos estrella (vela + bruma + crema natural) con packaging premium. Lo ofrecía como edición limitada para nuevas clientas.

Proyecto B: Nueva página de inicio con foco en conversión

Simplificó la web con solo un objetivo: que el 80% de las visitas vieran el kit y pudieran comprar en 2 clics.

Proyecto C: Seguimiento postventa en 48 h

Implementó un sistema de mensajes automáticos por WhatsApp al recibir el pedido: uno de agradecimiento con uso del producto y otro a los 5 días para invitar a valorar.

Hábitos semanales (con hueco programado en agenda)

Revisar stock y reponer lunes a las 9:00. Enviar 5 mensajes manuales de seguimiento a clientas antiguas. Subir 1 testimonio nuevo a redes. Revisión de métricas y planificación los viernes 13:00. Llamada de 20’ con su socia cada martes (revisar bloqueos).

¿Y el resultado?

A los 45 días ya lo veía claro: menos correos perdidos, menos equivocaciones en pedidos… y una sensación distinta:

“No es que fuera más fácil… es que al fin tenía el control.”

—Rocío

Al terminar el trimestre, sus números hablaban solos:

Ventas: +27%

Reclamaciones: -60%

Ticket medio del pack: +15% sobre media anterior

Recompra en 30 días: +22%

Pero más allá de los números, lo que más valoró fue que pudo, por fin, cerrar el portátil a las 20:30 sin culpa.

El secreto no está en la app, está en el foco

Rocío no descargó ninguna aplicación nueva ni contrató una consultora externa.

Solo usó un folio dividido en tres zonas. Lo tenía pegado frente a su mesa.

Y cada viernes, durante 20 minutos, lo revisaba: qué va bien, qué ajustar, qué mantener.

Eso y nada más.

Hoy, Rocío recomienda este sistema a toda persona emprendedora que esté agotada pero no quiera rendirse.

“Este folio no me hace trabajar menos, pero sí mejor. Ahora cada día empuja en la misma dirección.”

¿Y tú? ¿Ya sabes qué proyectos mueven tu negocio?

Si sientes que tu semana es movimiento sin dirección, si apagas fuegos pero no construyes nada firme, este sistema te puede cambiar el trimestre… y la cabeza.

