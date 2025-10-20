La multinacional Caleres ya controla oficialmente la filial de Stuart Weitzman en Petrer
El Borme publica el cambio de accionariado y el nombramiento de los nuevos gestores de la firma
Shoes by Stuart SL, la filial de Stuart Weitzman en Petrer ya es propiedad oficialmente de la multinacional Caleres INC. Casi ocho meses después de que se anunciara la operación de venta de la marca de calzado de lujo por parte del anterior propietario, el grupo Tapestry, y dos meses después de que se cerrara el proceso, finalmente ha sido ahora cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge el cambio de accionariado y el nombramiento de los nuevos gestores de la firma.
Shoes by Stuart SL se fundó en el año 2000 para gestionar las compras que el famoso diseñador norteamericano realizaba a las fábricas de calzado del Vinalopó, donde tenía la mayor parte de su producción, que luego exportaba a todo el mundo, aunque con Estados Unidos como su principal mercado.
Ya en el año 2015, Weitzman decidió vender la compañía, aunque se mantuvo como presidente y director creativo, hasta su retirada definitiva en el año 2017. La marca acabó en manos de Tapestry, propietaria también de otras enseñas de lujo. Así, hace solo dos años adquirió Capri, el grupo que controla Michael Kors, Versace y Jimmy Choo.
La mitad de facturación
Por lo que respecta a la filial alicantina del grupo, todos estos cambios han ido reduciendo el volumen de negocio de Shoes By Stuart, que en el año 2018 llegó a facturar más de 207 millones de euros. En el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil, sin embargo, su cifra de ventas había caído hasta los 94,7 millones.
De hecho, esta reducción de las compras que realiza en la zona ha provocado la quiebra de algunos de sus proveedores tradicionales. En especial, los que trabajaban prácticamente en exclusiva para la marca.
Además del cambio de su accionista único, el Borme también recoge la sustitución de los anteriores administradores mancomunados -Emily Sarah Zahler y David Edward Howard-, por otros ya nombrados por Caleres: Thomas Colfer Burke y Robert James Bell Junior.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- La coca de mollitas más grande del mundo se hace realidad en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del Cine Ideal
- Caos en un barrio de Santa Cruz bajo la luz de las velas
- Alicante y el Consell diseñan un eje deportivo en la Vía Parque para 2026
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- Inhabilitación y prisión para un patólogo de la provincia de Alicante por no detectar a tiempo un cáncer