La multinacional Caleres ya controla oficialmente la filial de Stuart Weitzman en Petrer

Shoes by Stuart SL, la filial de Stuart Weitzman en Petrer ya es propiedad oficialmente de la multinacional Caleres INC. Casi ocho meses después de que se anunciara la operación de venta de la marca de calzado de lujo por parte del anterior propietario, el grupo Tapestry, y dos meses después de que se cerrara el proceso, finalmente ha sido ahora cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge el cambio de accionariado y el nombramiento de los nuevos gestores de la firma.

Shoes by Stuart SL se fundó en el año 2000 para gestionar las compras que el famoso diseñador norteamericano realizaba a las fábricas de calzado del Vinalopó, donde tenía la mayor parte de su producción, que luego exportaba a todo el mundo, aunque con Estados Unidos como su principal mercado.

Ya en el año 2015, Weitzman decidió vender la compañía, aunque se mantuvo como presidente y director creativo, hasta su retirada definitiva en el año 2017. La marca acabó en manos de Tapestry, propietaria también de otras enseñas de lujo. Así, hace solo dos años adquirió Capri, el grupo que controla Michael Kors, Versace y Jimmy Choo.

La mitad de facturación

Por lo que respecta a la filial alicantina del grupo, todos estos cambios han ido reduciendo el volumen de negocio de Shoes By Stuart, que en el año 2018 llegó a facturar más de 207 millones de euros. En el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil, sin embargo, su cifra de ventas había caído hasta los 94,7 millones.

Una de las fábricas que ha trabajado para Stuart Weitzman en Elda. / Áxel Álvarez

De hecho, esta reducción de las compras que realiza en la zona ha provocado la quiebra de algunos de sus proveedores tradicionales. En especial, los que trabajaban prácticamente en exclusiva para la marca.

Además del cambio de su accionista único, el Borme también recoge la sustitución de los anteriores administradores mancomunados -Emily Sarah Zahler y David Edward Howard-, por otros ya nombrados por Caleres: Thomas Colfer Burke y Robert James Bell Junior.