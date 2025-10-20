Neumáticos Soledad amplia cartera con la compra de la aragonesa Macizo e Industriales

El Grupo Soledad se hace más grande. La compañía ha anunciado la adquisición de Macizos e Industriales, una empresa aragonesa especializada en el macizado elástico de neumáticos y a la distribución, venta, montaje y reparación de ruedas industriales, lo que supone la ampliación de cartera y permitirá lanzar a la ilicitana un "proyecto especializado para este tipo de vehículos" a los que sumará los servicios a medida para maquinaria de manutención, logística y obra pública.

"Con esta operación, el grupo empresarial refuerza su posición como referente en el sector y amplía su oferta hacia áreas de alto valor añadido, con gran potencial de desarrollo y crecimiento", han indicado en un comunicado. De entrada, la compra también supone hacerse con activos importantes como los cinco centros logísticos que Macizos tiene distribuidos por el país. En concreto, estas delegaciones son, también, espacio dedicados a talleres de servicio y puntos de atención directa al cliente. Se trata de localizaciones en Bilbao (Zamudio, Bizkaia), Madrid (Ajalvir), Vigo (Mos, Pontevedra), Zaragoza (Cuarte de Huerva) y Sevilla (Polígono PARSI).

Uno de los vehículos industriales de Macizos. / INFORMACIÓN

Crecimiento

Desde Neumáticos Soledad se ha destacado que la nueva división "cuenta con un gran equipo de profesionales especializados, entre dirección de operaciones, servicio técnico, comercial y atención al cliente. La experiencia y la formación continua del equipo son una de las claves para aportar valor en entornos industriales altamente exigentes". Macizos está estructurado en cuatro áreas: el macizado elástico de neumáticos con material propio bajo una marca específica; el suministro de ruedas para carretillas elevadoras con un servicio ágil de intercambio; las ruedas macizas OTR destinadas a la obra pública y la ingeniería civil; y las ruedas completas diseñadas para maquinaria de interior y plataformas elevadoras.

El anuncio se realiza un mes después de que se oficializara el relevo en la cúpula del grupo de una de las mayores empresas familiares de la provincia de Alicante, con más de 400 millones de facturación anuales. La segunda generación ha asumido la dirección general tras el nombramiento de Joaquín Pérez Martínez, que releva en el cargo a su tío Juan Ramón Pérez Vázquez. De esta forma, el gigante ilicitano del neumático -propietario, entre otras firmas, de Insa Turbo y Confortauto- garantiza la continuidad de su gestión, con la aplicación del protocolo familiar que suscribieron sus fundadores, vigente desde 2006.