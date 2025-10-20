Nuevo golpe para la pesca de Alicante: recorte de 30 millones en los fondos que llegan de la UE

Nuevo contratiempo para la pesca en la provincia. Una reestructuración de los fondos comunitarios para el sector va a recortar en cerca de 30 millones de euros las ayudas que tendrían que recibir los pescadores alicantinos en el periodo 2028-2034, dejándolos sin compensaciones por las restricciones en las capturas, los paros biológicos o el mantenimiento de las embarcaciones. Un tijeretazo que se produce, eso sí, en un contexto en el que se espera que la Unión Europea (UE), en el consejo de ministros de esta actividad que se celebrará este próximo mes de diciembre, permita recuperar días de faena para la flota de arrastre.

El sector pesquero ha expresado su indignación ante el recorte previsto del 67 % en las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) para el periodo 2028-2034. Se trata de un hachazo de 4.000 millones de euros para el conjunto del territorio comunitario, que las autoridades europeas justifican en su pretensión de crear un fondo genérico junto a la agricultura, la energía o el desarrollo rural, entre otros, con la finalidad de simplificar trámites y burocracia. Una argumentación, sin embargo, que no convence a los pescadores, que afirman que no podrán competir en la captación de recursos con sectores de tanto poder como los citados.

Descarga de pescado en la Vila Joiosa tras el cambio de redes exigido por la UE. / PILAR CORTES

Tanto es así, que desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca) ya se ha levantado la voz, alertando de que este recorte en los fondos dejará al sector sin recursos para modernizar barcos y afrontar los retos ambientales y tecnológicos que, paradójicamente, esta exigiendo la propia UE.

Pero, ¿cuál será el impacto que este tijeretazo tendrá sobre la pesca alicantina? Atendiendo al dinero recibido en anteriores convocatorias, las embarcaciones de la provincia dejarían de percibir cerca de 30 millones de euros durante el citado periodo, lo que representa un nuevo golpe tras los recibidos en los últimos años.

Según explica el secretario de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, de estos fondos, complementados por el Gobierno de España y la propia Generalitat, salen ayudas como las destinadas a compensar los recortes registrados en los últimos tiempos en los días para salir a faenar, los paros biológicos, el mantenimiento y modernización de las embarcaciones o las propias redes que se han tenido que implantar atendiendo a las exigencias comunitarias.

Pescado en el interior de la lonja de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

"Si la propuesta sale adelante finalmente, nos vamos a encontrar ante un auténtico problema, dado que ahora mismo la actividad ya es prácticamente inviable con las restricciones a las que hemos tenido que hacer frente en los últimos años", lamenta Mulet.

La única esperanza para el sector, en este panorama tan complicado al que se enfrentan, es que Bruselas pueda levantar la presión sobre la pesca de arrastre del Mediterráneo y que en la reunión del Consejo de Ministros de Pesca programada para el próximo mes de diciembre se puedan recuperar días de trabajo.

Cinco años de recortes

Tal y como se ha venido informando, las embarcaciones han pasado en cinco años de faenar 240 días al año a solo 133, en una medida justificada en criterios de sostenibilidad. Con todo, esta reducción, que se ha complementado este ejercicio con el obligatorio cambio de redes por otras más amplias, ya estaría dando como resultado una recuperación de la fauna marina, tal y como lo constata el hecho de que los barcos incrementaron las capturas en 2.800 toneladas en el último año.

También el seguimiento que realiza la Universidad de Alicante (UA) para la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, constata que hay especies, como la gamba blanca, el atún o las sardinas, que han mejorado su población, aunque hay otras, como la gamba roja o la merluza, que todavía no han alcanzado la densidad que resultaría adecuada.

En este marco, España peleará en el citado Consejo de Ministros por incrementar las jornadas de faena, en base a datos científicos actualizados. Eso supondría un auténtico balón de oxígeno para la flota de arrastre, teniendo en cuenta que su viabilidad económica está seriamente comprometida debido a los pocos días de los que disponen para salir ahora mismo al mar.