El profesor de la UA Claudio Sáez Avaria gana el Premio Fundación Sabadell a la Sostenibilidad Marina

Reconocimiento para la investigación alicantina. El profesor de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante Claudio Sáez Avaria ha sido galardonado con el IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina por su trayectoria investigadora centrada en el desarrollo de herramientas de biotecnología ambiental para la detección temprana y monitoreo de la contaminación marina.

Un galardón que recibirá de manos del presidente de la entidad, Josep Oliu, durante un acto que se celebrará este martes en el Auditorio de la Diputación de Alicante, apenas unos días después de que el banco haya ganado su batalla contra el BBVA, al fracasar la opa que este último le había lanzado.

La celebración de este acto en Alicante fue uno de los compromisos que adquirió el Banco Sabadell para mantener los lazos con el tejido social de la provincia y 'compensar' el traslado de su sede social a Cataluña, dentro de su estrategia para hacer fracasar la opa.

Liderazgo científico

El jurado de esta edición, presidido por Isabel Cacho, catedrática de la Universidad de Barcelona, ha destacado el trabajo de Sáez Avaria que ha calificado de "brillante" y clave para la conservación marina, ya que "ha permitido establecer mecanismos de tolerancia a la contaminación por metales, salmueras de desalinización y factores de estrés asociados al cambio climático". Además, ha subrayado "su alto liderazgo científico" así como "la implicación del premiado por el desarrollo de herramientas de trasferencia y colaboraciones con diferentes sectores industriales en el uso de biomarcadores para discriminar impactos; así como la contribución al impulso de legislaciones de conservación".

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. / David Zorrakino - Europa Press

Su labor ha sido fundamental en la identificación y validación de biomarcadores e indicadores funcionales aplicables a la detección temprana y al monitoreo de impactos ambientales. Estas contribuciones, reconocidas internacionalmente, constituyen una referencia esencial para comprender los procesos de resiliencia en ecosistemas templados y polares, además de favorecer la transferencia de conocimiento hacia la industria y la formulación de políticas de conservación marina.

"Nuestro objetivo es comprender los umbrales de tolerancia y los mecanismos de defensa de los organismos frente a la contaminación y el cambio climático. Estas respuestas biológicas, traducidas en biomarcadores e indicadores funcionales, permiten detectar y monitorear impactos de manera temprana. De este modo, buscamos aportar evidencias científicas que favorezcan un desarrollo marino sostenible en ecosistemas que van desde zonas templadas hasta regiones polares", explica el galardonado.

También el de 2024

El acto contará también con la formalización de la entrega del III Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina a Óscar Serrano, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y galardonado en 2024 por su labor en la conservación y recuperación del carbono azul, un componente esencial para la mitigación del cambio climático. La gala de entrega del año pasado se suspendió por respeto a las víctimas de la dana de Valencia, que ocurrió solo unos días antes.

Oliu ha resaltado la importancia de este premio que "reconoce las trayectorias de científicos que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad y la conservación del medio marino" y ha destacado la necesidad de seguir creando iniciativas que promuevan y pongan en valor "el brillante trabajo de científicos que buscan herramientas para la preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático".

Una imagen del Auditorio de la Diputación, donde se celebrará la entrega del premio. / Manuel R. Sala

Este premio forma parte del compromiso de la Fundación Banco Sabadell por reconocer el mejor talento investigador y dar relevancia al impacto de sus líneas de investigación para el progreso y bienestar de las personas, junto con sus otros galardones a la investigación, en concreto a la Biomédica, las Ciencias y la Ingeniería y la Investigación Económica.

Trayectoria

Sáez Avaria se formó como Ingeniero Ambiental en la Universidad de Valparaíso (Chile) y en la Victoria University of Wellington (Nueva Zelanda), y posteriormente obtuvo el doctorado en Ciencias del Mar en la University of Plymouth (Reino Unido). Inició su carrera académica en Chile, donde fundó el Laboratorio de Investigación Ambiental Acuática (LACER) en la Universidad de Playa Ancha, y fue gestor de la creación del Hub Ambiental Upla, centro de referencia nacional e internacional en ciencias ambientales. Desde 2021 desarrolla su labor en la Universidad de Alicante, donde actualmente es Profesor Titular en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada.

Su investigación ha sido publicada en más de 60 artículos en revistas JCR de alto impacto y se centra en el desarrollo de biomarcadores e indicadores funcionales para la detección temprana y el monitoreo de la contaminación marina, así como en la comprensión de los procesos de resiliencia frente al cambio climático. Ha liderado proyectos competitivos internacionales con una financiación superior a 5 millones de euros, incluyendo una iniciativa europea Marie Skłodowska-Curie, y ha coordinado expediciones científicas en la Antártida. Actualmente forma parte del comité editorial de revistas de referencia como BMC Plant Biology y Frontiers in Marine Science, y colabora activamente con instituciones y empresas en el ámbito de la sostenibilidad marina.