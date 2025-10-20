El Puerto de Alicante inicia los trámites para construir la nave refrigerada

La Autoridad Portuaria de Alicante ha iniciado los trámites para la construcción de la nave refrigerada destinada a reforzar el tráfico de mercancías agroalimentarias. La institución, en concreto, ha lanzado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para el desarrollo del proyecto destinado a definir el modelo de implantación más eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzado.

El objetivo de la consulta es recoger propuestas, ideas y soluciones de los distintos agentes del mercado —empresas, operadores logísticos y entidades tecnológicas— con el fin de configurar una infraestructura estratégica que refuerce la competitividad del puerto, diversifique su oferta de servicios y potencie su papel como nodo logístico especializado en mercancías perecederas y productos de alto valor añadido.

El propósito de esta consulta no es seleccionar un adjudicatario, sino escuchar al mercado para conocer las soluciones disponibles, las tendencias tecnológicas y los modelos de negocio más adecuados antes de redactar los pliegos de un futuro concurso público. Las aportaciones recibidas se integrarán en un informe de conclusiones, que servirá de base para la eventual convocatoria de una licitación pública de concesión administrativa.

Carga de mercancías en el puerto alicantino. / INFORMACION

La Autoridad Portuaria subraya que esta consulta representa una muestra de su compromiso con la transparencia, la apertura y la innovación colaborativa, ofreciendo al sector la oportunidad de participar activamente en la definición de una infraestructura estratégica para el futuro del puerto.

El proyecto Portali-Frío se enmarca en la estrategia global de la APA para avanzar hacia un puerto más verde, digital e interconectado, contribuyendo a los objetivos de descarbonización, eficiencia energética y economía circular impulsados por Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La futura instalación aspira a convertirse en un referente mediterráneo en innovación portuaria sostenible, incorporando tecnologías de refrigeración de alta eficiencia, sistemas de automatización y trazabilidad digital, y soluciones energéticas basadas en fuentes renovables.

El modelo permitirá minimizar las emisiones de CO₂ asociadas a la refrigeración y mejorar la eficiencia operativa en la manipulación y almacenamiento de mercancías agroalimentarias, pesqueras y farmacéuticas, garantizando las condiciones óptimas de temperatura y trazabilidad exigidas por los mercados internacionales.

La Autoridad Portuaria de Alicante opta por la fórmula de concesión demanial de ocupación del dominio público portuario, de modo que la futura cámara frigorífica sea desarrollada y gestionada por operadores privados especializados, bajo condiciones de transparencia, seguridad jurídica y sostenibilidad económica.

La parcela destinada para la construcción de la cámara frigorífica ofrece una superficie mínima de unos 3.000 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación en fases posteriores en 2.000 metros cuadrados adicionales, en función de la solución propuesta por el operador, considerando tanto las necesidades logísticas como las capacidades técnicas y de negocio que se requieran para la explotación eficiente del espacio portuario.

Terminal de mercancías. / Jose Navarro

Este espacio está pensado para albergar instalaciones frigoríficas avanzadas que favorezcan la manipulación y almacenamiento de mercancías perecederas, productos congelados y farmacéuticos, cubriendo así los tráficos logísticos más exigentes del puerto de Alicante.

Captación

La instalación de una cámara frigorífica de nueva generación permitirá al Puerto de Alicante captar tráficos actualmente atendidos por otros puertos con infraestructuras refrigeradas, generando nuevos flujos de exportación e importación de productos agrícolas, pesqueros y farmacéuticos.

Este avance reforzará la posición del puerto en el ámbito de la logística de temperatura controlada, un segmento de alto valor estratégico para el tejido productivo del sureste español, caracterizado por la fortaleza de los sectores hortofrutícola, alimentario y farmacéutico.

Además, el proyecto se alinea con los objetivos de creación de empleo cualificado, atracción de nuevas inversiones y mejora de la competitividad del territorio, consolidando a Alicante como hub logístico sostenible al servicio de la economía azul y de la exportación agroalimentaria.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre.