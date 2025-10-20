¿Eres el tapón que frena tu negocio porque nada avanza sin ti?
Delegar sin que todo se caiga
Del caos a la claridad en 21 días - La transformación de un Taller Mecánico
Situación inicial:
Pedro, dueño de un taller de mecánica rápida en Zaragoza, estaba exhausto. Cada reparación pasaba por él: el diagnóstico, la llamada al cliente, la búsqueda de piezas, la supervisión del montaje. Tenía equipo, sí, pero nadie sabía exactamente cómo hacer las cosas “como él quería”. Resultado: acumulación de coches, llamadas sin devolver, clientes enfadados y jornadas que acababan a las 22:00.
Dolor:
Pedro era el tapón del taller. Todo dependía de él. Sabía que tenía buenos mecánicos, pero se quejaba de que “nadie se responsabiliza”, “tengo que revisar todo” y “si yo no lo miro, se escapa algo”.
Cambio tras asistir a una conferencia de Level UP:
Durante un proceso de formación, Pedro aplicó el sistema “vídeo + checklist + responsable” a una de las tareas más repetidas y críticas: cambio de pastillas de freno + revisión básica post-cambio.
Paso 1: Vídeo
Grabó con el móvil un caso real mientras explicaba lo que hacía en voz alta:
- qué se revisa antes (estado del disco, desgaste, fugas),
- qué pasos seguir (herramientas, aprietes, limpieza),
- cómo cerrar (prueba de frenos, dejar informe en sistema).
- Duración: 6 minutos.
Paso 2: Checklist
Junto con su encargado, escribió una lista de 12 pasos con 3 columnas:
- Tarea concreta (“Revisar desgaste de discos”, “Apretar tornillos a 30 Nm”
- Responsable (nombre de mecánico)
- Estado (✔️ / ❌)
Al final del checklist:
“Hecho es cuando se sube foto del informe firmado al sistema + cliente informado por WhatsApp.”
Paso 3: Responsable
Asignó a Óscar, el mecánico más joven, como responsable del “proceso frenos”. No tenía que hacer todo, pero sí asegurar que cada intervención cumplía con el vídeo y la checklist, y reportar si algo fallaba.
Resultados tras 3 semanas:
- Tiempo medio de cambio bajó de 55 a 37 minutos.
- Cero reclamaciones en revisiones post-cambio.
- Pedro no volvió a tocar una pastilla de freno.
- Se grabaron otros 3 vídeos para tareas frecuentes: cambio de aceite, revisión pre-ITV y alineación básica.
Pedro pasó de apagar fuegos a pensar en ampliar servicio de neumáticos… con checklist, claro.
Frase de Pedro:
“No pensé que grabarme con el móvil y hacer una hoja me diera tanta libertad. Hoy, si hay un fallo, no salto a hacerlo yo. Miro el proceso, corrijo, y seguimos. Antes era el cuello de botella. Ahora soy el que saca tiempo para pensar.”
