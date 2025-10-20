Torrevieja acoge la Gala de los V Premios FACPYME, un homenaje al comercio local

La Sala de Cámara del Auditorio del Conservatorio Internacional de Música de Torrevieja se vistió de gala para acoger la quinta edición de los Premios FACPYME – Comercio en Movimiento, un reconocimiento al compromiso, la trayectoria y la capacidad de adaptación del comercio en la provincia de Alicante.

El evento, organizado por la Federación de Comercio y Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante (FACPYME), reunió a autoridades, asociaciones, representantes de entidades públicas, premiados y familiares en una jornada llena de emoción y orgullo.

La ceremonia fue inaugurada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quien destacó “el papel esencial del comercio como motor económico, social y cultural de nuestras ciudades, capaz de mantener vivas las tradiciones, generar empleo y crear vínculos en cada municipio”.

En esta edición, se reconocieron ocho comercios representativos de las comarcas alicantinas, junto con un Premio Especial a los Mercados Municipales y una Mención Especial por trayectoria profesional.

Más de 40 candidaturas fueron propuestas por asociaciones locales de toda la provincia y valoradas por un jurado compuesto por representantes institucionales, empresariales y del tejido asociativo.

Premiados de la V Edición de los Premios FACPYME 2025

Galerías Maruja (Calp) – Marina Alta

Con 50 años de historia, Galerías Maruja es un referente en moda y complementos, un negocio familiar que ha sabido evolucionar sin perder su esencia: la atención personalizada y la cercanía con sus clientes.

Pescados Moltó (Altea) – Marina Baixa

Cuatro generaciones dedicadas al mar avalan a esta empresa familiar, símbolo de frescura, sostenibilidad y compromiso con el producto local. Pescados Moltó mantiene viva la tradición pesquera de Altea, garantizando calidad y confianza.

Mucho Más Que Judo Coop. V (Castalla) – L’Alcoià-Comtat

Una cooperativa de mujeres que utiliza el deporte como herramienta para fomentar la inclusión, la igualdad y la transformación social. Su labor trasciende lo deportivo, generando un impacto positivo en su entorno.

Azorín Perfumerías y Parafarmacia (Alicante) – L’Alacantí

Con más de 70 años de trayectoria, esta empresa familiar ha sabido conjugar experiencia y modernidad. Azorín es ejemplo de comercio que evoluciona con los tiempos, manteniendo la confianza y la cercanía de siempre.

Panadería Vilar (Biar) – Alt Vinalopó

Desde 1920, tres generaciones han mantenido viva la tradición del pan y la bollería artesanal. Panadería Vilar representa el saber hacer de los oficios tradicionales y el valor del producto elaborado con paciencia y cariño.

Restaurante Alfonso Mira (Aspe) – Vinalopó Mitjà

Más que un restaurante, un emblema gastronómico de la provincia. Alfonso Mira ha convertido la pasión por la cocina en una experiencia que une innovación, excelencia y raíces locales.

Galegobricks (Santa Pola) – Baix Vinalopó

Un comercio diferente que fomenta la creatividad y el aprendizaje a través del juego. Especializado en LEGO, Galegobricks ha sabido conectar a pequeños y mayores mediante actividades y experiencias únicas.

La Casa del Caballero (Almoradí) – Vega Baja / Baix Segura

Más de 60 años vistiendo generaciones. La Casa del Caballero combina tradición y elegancia, manteniendo intacto su compromiso con la calidad y la atención al cliente.

Premio Especial a Mercados Municipales

Carnicería Daniel Gosálbez – Mercado de Carolinas, Alicante

Con más de seis décadas de historia, la Carnicería Daniel Gosálbez, ubicada en el mercado de Carolinas de Alicante, representa el alma de los mercados tradicionales. Su dedicación, trato cercano y calidad la han convertido en un referente del comercio de barrio, poniendo en valor el Mercado de Carolinas como espacio vivo y esencial para la ciudad de Alicante.

A continuación, el presidente de FACPYME, Carlos Baño Marhuenda, puso en valor “el trabajo incansable de las empresas que forman el corazón del comercio alicantino, su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y el mérito de quienes han sabido mantener vivos sus establecimientos generación tras generación, combinando tradición e innovación”. Y dio paso a la mención especial de Pepa Garrí.

Mención Especial y Agradecimiento FACPYME 2025

FACPYME otorga una Mención Especial a Pepa Garri por su trayectoria profesional, su compromiso con el comercio local y su implicación constante en el tejido asociativo.

Su entrega y su implicación, tanto desde la Asociación de Comerciantes de Santa Pola como desde la directiva de FACPYME, han dejado una huella profunda en nuestra federación y en quienes creemos en un comercio con alma, humano y cercano.

La gala concluyó con las palabras de Marina Sáez, vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Alicante, quien felicitó a los premiados y destacó “la importancia de seguir apoyando al comercio como pilar esencial del desarrollo económico y del bienestar de la provincia”.

Tras la entrega de galardones, los asistentes disfrutaron de un almuerzo de gala, en un ambiente de celebración y compañerismo, reafirmando el espíritu de unidad que caracteriza al sector.

Con esta quinta edición, FACPYME consolida estos premios como una cita de referencia para el comercio de la provincia de Alicante, que pone en valor su talento, su esfuerzo y su capacidad de renovación constante.