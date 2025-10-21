Aena construirá una nueva sala VIP en el aeropuerto Alicante-Elche por 7 millones

Hace más de cinco años, el incendio de una de las cubiertas del aeropuerto Alicante-Elche se llevó por la sala VIP. Ahora Aena ha sacado a licitación la reconstrucción de este espacio ampliado con un presupuesto inicial de 7,1 millones. En la actualidad, la terminal cuenta con unas instalaciones provisionales y los usuarios que viajen en primera clase deberán esperar hasta 2027, pues se ha previsto un plazo de ejecución de 14 meses a los que habrá que sumar los preceptivos de la parte administrativa.

Así, la antigua sala Ifach, hoy bautizada como Costa Blanca, volverá a abrir sus puertas con muchos más metros -cerca de 2.000 metros cuadrados- y más servicios. Aena ha diseñado como principal novedad la inclusión de una terraza exterior de cerca de 120 metros cuadrados y un interior que tendrá capacidad para 300 personas. De esta manera, la empresa actualiza las dimensiones en una terminal que roza los 20 millones de pasajeros anuales.

Las características que se recogen en el documento definen el centro bajo las premisas de "elegancia, exclusividad, funcionalidad y una marcada identidad local". La sala contará con estancias diferenciadas asociadas a distintos servicios como zona de catering, comedor, vinoteca, zona de descanso, sala de reuniones, zona de familias, puestos de trabajo individual, aseos y duchas, entre otros puntos.

Plano del diseño de la nueva sala vip en el aeropuerto Miguel Hernández. / Fuente: Aena

En cuanto a la ampliación, se llevará a cabo mediante la ejecución de un nuevo forjado hacia el vestíbulo de facturación norte de aproximadamente 500 metros cuadrados y el acondicionamiento de una terraza en la fachada oeste de la terminal (terraza que dará al exterior: acera de la fachada ubicada en la esquina del edificio ) de 119 m2. La superficie total de la nueva Sala VIP será de 1.912,60 m2 y contará con una capacidad de al menos 300 pasajeros.

Turnos nocturnos

Los planos señalan también que se habilitará un nuevo acceso con escaleras y se proyectará en la misma ubicación solo que ampliando hacia la fachada que da a la parte de la zona de salidas. La nueva Ifach se reconstruirá sobre una superficie total de 1.912,60 m² incluyendo la terraza. Los espacios interiores de pasajeros tienen, pues, en conjunto 1.520,68 m², y las áreas de servicio de sala y personal (cocina, almacenes, oficinas, vestuarios etc.) los restantes 273,23 m².

Lógicemente el reto será la construcción mientras se desarrolla la actividad diaria que supone el paso de miles de personas, entre trabajadores y viajeros,. Para facilitar esa combinación, el proyecto prevé que algunas de las actuaciones proyectadas, en concreto, las "unidades de obra que generen ruido, polvo y afecten a la operatividad del aeropuerto se realizarán en horario nocturno, en las fases que se indiquen en el presente proyecto".

En definitiva, una reconstrucción total de una zona que cabe recordar supuso la paralización de la actividad durante dos días. Tras la emergencia, Aena reconstruyó la cubierta y, en el interior de la sala, se conservan las compartimentaciones, revestimientos y parte de las instalaciones del proyecto original. En estos momentos, el aeropuerto alicantino cuenta con la "Sala VIP Costa Blanca", que se construyó con un procedimiento de urgencia en el 2020 y que cuenta con una superficie de 1.091 metros cuadrados con 253 plazas de aforo.