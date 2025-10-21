Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa

Aunque el precio de la vivienda en la provincia de Alicante alcanza una media de 2.620 euros por metro cuadrado, lo cierto es que las diferencias entre una población y otra, o, incluso, entre un determinado barrio y otro son enormes. A pesar de que la presión de la demanda ha provocado que las alzas sean ya generalizadas en todo el territorio, el coste de una casa en el distrito más caro de la demarcación en estos momentos multiplica por ocho al del más barato.

Al menos así se deduce del análisis realizado por este diario en base a los datos del portal Idealista, en el que ya aparecen hasta 39 enclaves donde el metro cuadrado ya supera los 3.000 euros. En otras palabras, donde una casa de unos 100 metros cuadrados ya supone un desembolso de 300.000 euros.

El caso más extremo es el de la playa del Arenal Bol, en Calp, el único lugar de toda la provincia donde los inmuebles superan los 5.000 euros por metro cuadrado, con 5.078 euros, para ser exactos. Sin duda, el hecho de tratarse de un barrio en primera línea de mar, junto al casco urbano tradicional de la población y con las espectaculares vistas del Peñón de Ifach supone todo un aliciente para los compradores.

Una vista del Peñón de Ifach, con la playa Arenal Bol en primer término. / Javier Di Iorio Fernandez

La otra cara del Peñón

Al otro lado de esta maravilla natural, sin ir más lejos, en la playa de La Fossa, los precios caen más de 1.000 euros por metro, hasta situarse en unos "más modestos" 3.855 euros por metro.

Por detrás de la famosa playa calpina, el segundo distrito más caro de la provincia es la playa de Poniente de Benidorm, que supera a la de Levante, con 4.611 euros el metro cuadrado frente 4.273 de esta última. Y, entre ambas se cuelan la zona del Balcón del Mar, en Xàbia, donde ya se pagan 4.309 euros por metro; y el entorno de Cap Blanc, en Moraira, con 4.298.

Esta última población tiene otros dos barrios entre la decena de enclaves alicantinos donde se supera la barrera psicológica de los 4.000 euros: el propio casco urbano del municipio, donde los vendedores ya reclaman 4.229 euros por metro construido, y la zona de Paichi, donde la media son 4.195 euros.

Hay que llegar hasta la octava posición del ránking para encontrar Altea Hills, la que sigue siendo toda una referencia de las urbanizaciones de lujo en la Costa Blanca, destino vacacional de muchos de los empresarios más renombrados de la Comunidad Valenciana y también de muchas familias pudientes llegadas de toda Europa. Quien quiera tenerlo como vecinos debe desembolsar unos 4.135 euros por metro.

El último barrio por encima de los 4.000 es la playa del Arenal de Xàbia, donde el coste es de 4.208 euros.

Si se baja el listón hasta los 3.000 euros, en total son 39 distritos o barrios los que se sitúan por encima de esta cifra, entre los que hay numerosas zonas de las principales poblaciones de la Marina Alta y la Marina Baixa, pero también la playa de Mutxavista de El Campello, Playa de San Juan, el centro de Alicante; Arenales del Sol, en Elche; las calas del Este de Santa Pola, y áreas como las del Mojón o Pueblo Latino, en Pilar de la Horadada.

Los más asequibles

En el extremo opuesto, el barrio con las casas más baratas de toda la demarcación es el centro de Elda. Si en el conjunto de este municipio del Medio Vinalopó el metro cuadrado cuesta unos 838 euros, en la zona centro resulta aún más asequible, con apenas 653 euros, ocho veces menos que en Calp.

Por debajo de los 1.000 euros también pueden encontrarse viviendas en Callosa de Segura, Villena, Benejúzar, Xixona, Monóvar, Banyeres, Muro de Alcoy, Sax, el casco urbano de Aspe, Biar, Albatera, Novelda, Salinas e Ibi.

En el conjunto de la provincia, el precio de los inmuebles de segunda mano se ha encarecido un 14 % en el último año, y se encuentra en su máximo histórico, según Idealista.