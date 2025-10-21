¿Cuánto facturas de menos por vivir en “no depende de mí”?

Oferta, proceso, hábitos: el método de las tres hojas para pasar de “esto no depende de mí” a “yo lo muevo”

Hay semanas en las que parece que el universo se ha puesto de acuerdo para fastidiarte:

El algoritmo no muestra tus posts

El proveedor se retrasa

Los clientes no responden

Y, por supuesto, llueve.

Podrías grabar un podcast solo con excusas legítimas.

Y ojo, muchas lo son.

Pero hay una diferencia que separa al que crece del que se estanca: uno describe lo que pasa; el otro, decide qué hacer con eso.

El método “3 hojas para mover lo tuyo”

Un negocio no se mueve con milagros, se mueve cuando tomas el control de tres piezas:

Tu oferta (lo que vendes y cómo lo cuentas)

(lo que vendes y cómo lo cuentas) Tu proceso (cómo lo entregas sin líos)

(cómo lo entregas sin líos) Tus hábitos (acciones clave repetidas, aunque no apetezca)

Esto no lo dice un libro de autoayuda.

Lo dicen casos reales de clientes de Level UP. Como María, dueña de una clínica de fisioterapia en Gijón que pasó de llorar por las ausencias… a tener lista de espera.

Caso realista — “La culpa era del clima (hasta que dejó de serlo)”

Durante meses, María culpó a la lluvia, al cambio de estación y al puente de Semana Santa por la baja asistencia.

“Aquí la gente cancela por cualquier cosa”, decía.

Y no mentía. Pero la verdad completa era otra: no había nada que ayudara a volver.

Hasta que aplicó la regla de las tres hojas:

1.OFERTA: “¿En 10 palabras se entiende lo que haces?”

Antes:

“Sesiones de fisioterapia manual con enfoque integral y técnicas avanzadas.”

(¿Cómo? ¿Para quién? ¿Por qué eso y no otra cosa?)

Después de una formación con Level UP, escribió esto en grande en el mostrador:

“Te ayudamos a moverte sin dolor, en menos de 4 semanas.”

Y al lado, en letra más pequeña: “Primera visita con plan claro y ejercicios en vídeo. Si no te sirve, no pagas.”

Resultado: más pacientes dijeron “eso quiero yo”.

2.PROCESO: “¿Está escrito quién hace qué y cuándo?”

La entrega estrella (plan de ejercicios en casa) fallaba. A veces no lo recibían, otras lo mandaban tarde, y otras… ni se hacía.

Solución: una checklist de 8 pasos, pegada en la sala de fisios:

Diagnóstico manual Explicación al paciente Grabación de 3 ejercicios con móvil Subida a Drive Enlace en correo + WhatsApp Confirmación de recepción Seguimiento día 3 Cita agendada antes de irse

Cada paso con una casilla ✔️ y un nombre.

Nada glamuroso. Muy eficaz.

3. HÁBITOS: “¿Bloqueas 90 minutos para mover lo importante?”

Antes: María vivía apagando fuegos.

Después: bloqueó de 9:00 a 10:30 cada día para tres cosas:

Revisar las citas y los planes enviados

Llamar a 5 pacientes anteriores

Pedir 1 reseña

En un mes, más planes enviados, más pacientes recuperados, más visibilidad.

Tres hojas. Cero excusas.

Hoy María no controla el clima. Ni el tráfico. Ni los puentes.

Pero controla lo suyo. Y eso cambia todo.

Clientes nuevos entienden qué compran.

Los que empiezan, reciben bien.

Los que reciben, vuelven.

Y ella duerme mejor. Con menos culpa. Y más caja.

Tu turno: imprime tus tres hojas

Oferta: 1 frase de 10 palabras que se entienda sin jerga.

Proceso: 8–12 pasos de tu entrega clave, con responsables.

Hábitos: tabla de lunes a viernes, con 5 hábitos que suman. Marca con ❌ o ✅ cada uno.

Pega las tres donde las veas. No por postureo. Por dirección.

Si tú también quieres mejorar cosas de tu negocio, nos vemos el 31 de octubre a las 9:30h en Alicante, en el Club Información.

Imagen de un evento de Level Up en España / Level UP

Conferencia presencial: “Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y autónomos como tú, que quieren dejar de improvisar y empezar a crecer con método.

Dale a uno de los enlaces que hay en el artículo, nos das 3 datos, y Toni Fábrega te explica por qué no debes faltar a esta conferencia.

También puedes acceder aquí