Juan Roig acumula más de 40 millones de inversión en startups

Angels , sociedad de inversión de Juan Roig, ha celebrado hoy su Investors’ Day 2025, donde doce de sus empresas participadas, en las que ha invertido más de dos millones de euros, han podido presentarse esta mañana ante 300 inversores procedentes de toda España en una jornada en la que Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain e inversora, ha sido la encargada de ofrecer la ponencia inaugural del evento. En total, Juan Roig ha invertido más de cuarenta millones en startups.

Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado: “Se cumplen 10 años de Marina de Empresas y el Investors’ Day se ha consolidado como el evento de referencia para conectar emprendedores que buscan capital para sus empresas con inversores en etapas tempranas. Angels sólo invierte en empresas que han participado en el programa de aceleración de Lanzadera, es nuestra ventaja competitiva, porque han interiorizado el Modelo de Calidad Total y nos conocemos más".

El director general de Angels ha añadido: "Los 12 emprendedores que presentan hoy en el auditorio son los fundadores de empresas en las que Angels ha invertido, era un objetivo que nos pedían los inversores y que cumplimos por segundo año; nuestro reto ahora es que todos los inversores que asisten sean inversores en empresas participadas por Angels, hoy son el 60% de los inversores asistentes y queremos que sea el 100 %”.

Clara Pombo

Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain, y ponente en el evento, por su parte ha señalado: “En España tiene que haber más proyectos emprendedores con una valoración superior a 100 millones de euros. Y eso solo ocurre si hay un caldo de cultivo como el que se da en Marina de Empresas, donde nacen proyectos que pueden crecer dentro del ecosistema. Para ello, hace falta más inversión y más proyectos liderados por mujeres”.

Empresas participantes

Los emprendedores que han presentado en el Investors’ Day han tenido la oportunidad de exponer la evolución de sus empresas, así como los hitos alcanzados y los que tienen previsto conseguir a medio y largo plazo. Estas son las 12 empresas, que forman parte de la cartera de Angels, que se han presentado esta mañana frente a los inversores:

Los inversores asistentes y los emprendedores, tras finalizar las presentaciones, han mantenido reuniones con los inversores para analizar las posibles operaciones de inversión.

Aceleradora

La sociedad de inversión Angels forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la incubadora y aceleradora de startups Lanzadera, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de "formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento".