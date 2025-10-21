Famosa abre en Alicante un preconcurso de acredores para poder ajustar su liquidez

El sector juguetero se ha encontrado con un nuevo sobresalto. Famosa ha confirmado que ha presentado en los juzgados alicantinos un proceso preconcursal de acreedores. La medida se toma, según fuentes de la empresa, para poder garantizar la viabilidad del negocio. La sociedad, cuyas instalaciones centrales se encuentran en el polígono de Las Atalayas de Alicante, da este paso por el "retraso en el cierre de la restructuración financiera de nuestra matriz, el Grupo Giochi Preziosi en Italia".

La estacionalidad que va pareja con el sector juguetero, ha provocado que las posibles problemas de liquidez se quisieran atajar antes de ir a mayor. Así, según fuentes de las Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (Famosa) haya ocasionado "una merma importante de circulante" en lo que , con impacto en las operaciones. En este sentido, se indica que la dirección contempla esta situación como "temporal" y para "salvar una momento "excepcional y sobrevenido".

Asimismo, la medida, entienden que va en la dirección de garantizar la viabilidad en el largo plazo y proteger la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de restructuración de la matriz italiana. Fuentes de Famosa, aseguran que esta situación se podrá levantar cuando se materialice la inyección de capital.

Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva en el corto plazo. Pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, FAMOSA no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional.