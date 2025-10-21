Pedro Sánchez mete mano en la Seguridad Social: Los mayores de 52 años tendrán derecho a cobrar la pensión de orfandad
En tiempos de inestabilidad económica, el respaldo del sistema de protección social cobra más relevancia que nunca
Xavi Espinosa
El Gobierno de España está trabajando para intentar reducir el impacto de la crisis económica en los sectores más vulnerables de la sociedad. El sistema de protección social adquiere una relevancia esencial. Para muchas personas, contar con estas ayudas puede representar la diferencia entre mantener cierta estabilidad o caer en una situación crítica.
La Seguridad Social cumple un rol fundamental al proporcionar apoyo económico a quienes atraviesan momentos delicados. Sin embargo, acceder a esa ayuda no siempre es sencillo, ya que existe una falta de información comprensible sobre los requisitos y trámites.
Muchas familias que podrían beneficiarse de estas prestaciones quedan fuera por desconocimiento o falta de orientación. Esto impide que reciban recursos que podrían aliviar significativamente sus condiciones de vida. Conscientes de esta realidad, las autoridades han implementado nuevas medidas destinadas a ampliar la cobertura social.
Una de ellas es la ampliación de la pensión de orfandad, un beneficio tradicionalmente reservado para menores de 21 años o hasta los 25 si estudiaban o no superaban ciertos ingresos.
Esta pensión también estaba disponible para personas con discapacidad absoluta, sin límite de edad. Ahora, con la reforma prevista para 2025, se incorpora un nuevo grupo a los beneficiarios: los mayores de 52 años en situación económica vulnerable.
¿Cómo acceder a este ayuda?
Podrán acceder a esta ayuda quienes no superen el ingreso anual equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 16.576 euros. La pensión representa el 20% de la base reguladora del progenitor fallecido, con mínimos de 267,50 euros al mes (orfandad simple) y 930 euros (orfandad absoluta).
La solicitud se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), presentando documentación como DNI, certificado de defunción, justificantes de ingresos y pruebas del vínculo familiar. Esta medida busca asegurar que más personas puedan tener acceso a una vida digna.
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Torrevieja impone multas de hasta 4.000 euros a las terrazas por incumplir la ordenanza
- Campoamor, el barrio de Alicante que se degrada a las afueras del «Nuevo Centro» de Barcala
- Novelda se viste de Modernismo: un viaje al corazón de la Belle Époque del 24 al 26 de octubre