¿Quieres resultados o excusas? ¿Dónde está tu cartel de “vuelvo a las 10:30”?

90 minutos, una tarea y cero excusas: el método que mueve la caja aunque el día se líe

Son las 18:00.

Has respondido 26 WhatsApps, reenviado 4 mails, resuelto 3 imprevistos y contestado 7 “solo una cosita”.

Pero lo importante... sigue pendiente.

Lo peor no es el cansancio.

Lo peor es mirar el reloj y pensar: “¿Qué he hecho hoy que de verdad mueva el negocio?”

Ese momento lo conoce muy bien David, fundador de una empresa de control de plagas en Valencia.

Durante meses vivió en modo bombero.

Hasta que encendió otra cosa: el bloque 9–11:90.

El método “9–11:90”: menos multitarea, más resultados

David tenía una queja clásica:

“Cada día es distinto. Nunca sé si voy a avanzar o a apagar fuegos.”

Su equipo crecía, pero su tiempo se diluía. Lo urgente comía a lo importante.

Solución: un bloque de 90 minutos al día, antes de las 11:00, dedicado solo a lo que mueve la caja.

¿Qué hizo David en ese bloque?

Semana 1: aumentar cierres de visitas técnicas.

Lunes: revisar 15 presupuestos enviados sin respuesta. Llamadas con esta frase:

“Te escribo para confirmar si resolvimos tu problema o si sigues buscando. Si quieres, te hago una revisión gratuita esta semana.”

Martes: crear tres packs de servicio con nombres claros: “Stop Cucarachas”, “Madera Limpia”, “Control Preventivo 360”.

Imprimió fichas de 1 página para el comercial.

Miércoles: grabó 2 vídeos con el móvil: uno mostrando la eficacia del gel en cocina y otro sobre cómo detectar chinches.

(En vertical, subtitulado, para enviar por WhatsApp).

Jueves: envío de 10 mensajes a antiguos clientes con vídeo + frase corta:

“Te dejo un vídeo con lo nuevo que estamos usando en cocinas. Si quieres revisión gratis, dime qué día te viene bien.”

Viernes : medición rápida:

: medición rápida: 12 llamadas

4 citas

2 cierres

1 aprendizaje: “cuando digo ‘gratis pero con fecha límite’, responde más rápido”.

Resultado tras 3 semanas

Subió su tasa de cierre en un 22%.

Redujo las visitas sin retorno.

Empezó a usar el bloque para entrenar a su nuevo comercial.

Y lo más importante: volvió a sentir que controlaba el negocio.

“Yo pensaba que necesitaba más horas. En realidad, necesitaba un momento sagrado al día para lo importante.”

¿Qué entra (y qué no) en tu bloque 9–11:90?

Sí:

Llamar a clientes

Cerrar presupuestos

Mejorar tu oferta

Crear material de venta

Medir resultados

Formar a tu equipo

No:

Redes sociales sin objetivo

Correos infinitos

Favorcitos ajenos

Inventarios y tareas mecánicas

(Esas, después del bloque.)

Cómo montar tu bloque (en 7 pasos sin excusas)

Elige la tarea vital de esta semana (una que, si la repites, mejora tu caja). Divide en 5 mini metas, una por día. Bloquéalo en agenda de 9:00 a 10:30. Prepara material el día anterior (teléfonos, textos, herramientas). Avisa al equipo: “no molestar salvo incendio real”. No abras el correo antes. Ni por error. Al terminar, marca ✅ o ❌. Y anota 1 aprendizaje.

Ritual de cierre cada viernes (5 datos, 10 minutos)

¿Cuántos días cumpliste el bloque?

¿Cuántos intentos hiciste (llamadas, visitas, mensajes)?

¿Cuántos cierres o citas generaste?

¿Cuánto ingresaste o pre-cerraste?

¿Qué frase, vídeo o acción funcionó mejor?

Hazlo tú: imprime tu hoja

Hoy mismo:

🟢 Una hoja con tu tarea vital de la semana

🟡 Una tabla con 5 días y espacio para ❌ o ✅

🔴 Un recordatorio: “No se negocia. De 9 a 10:30, se construye.”

Si tú también quieres mejorar cosas de tu negocio, nos vemos el 31 de octubre a las 9:30h en Alicante, en el Club Información.

Imagen durante un evento de Level Up / Level UP

Conferencia presencial: “Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y autónomos como tú, que quieren dejar de improvisar y empezar a crecer con método.

Dale a uno de los enlaces que hay en el artículo, nos das 3 datos, y Toni Fábrega te explica por qué no debes faltar a esta conferencia.

También puedes acceder aquí