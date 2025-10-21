Ni Torrevieja ni Alicante: este es el municipio donde más casas se construyen en la provincia

Todos los estudios realizados sobre el aumento de precio de la vivienda apuntan en la misma dirección: no hay suficiente oferta para cubrir la demanda actual. Una realidad de la que son muy conscientes los promotores alicantinos, que en el tercer trimestre del año han acelerado la puesta en marcha de nuevos proyectos para aprovechar el momento.

Así, tras una primera mitad de año con alguna duda, entre julio y septiembre se solicitaron visados para iniciar 2.912 nuevas casas en la provincia, según el Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante, una cifra que supera en un 41,6 % los datos del mismo periodo del año pasado y que suponen el segundo mejor dato trimestral desde 2008, únicamente superado por el segundo trimestre de 2023. Además, impulsan el balance del acumulado del ejercicio, que se sitúa ya en 7.892 casas iniciadas, un 21 % más y también la mayor cifra desde el citado año.

La presidenta de los aparejadores alicantinos, Cristina Bordera, recuerda que el organismo ya apuntó que la ralentización que se vio en el segundo trimestre era algo "estacional" y que las cifras iban a repuntar ante los "altos niveles de actividad" que se veían en el sector.

Cambios en la distribución

Por lo que respecta a la distribución de las nuevas promociones, hay importantes cambios, en buena medida fruto de la ubicación de los terrenos disponibles. De esta forma, frente a lo que suele ser habitual el municipio con mayor volumen de vivienda en construcción en lo que va de año no es Torrevieja ni Alicante, como suele ser habitual. En esta ocasión el liderazgo lo ocupa Sant Joan d'Alacant, con un total de 834 unidades visadas hasta septiembre, lo que multiplica por ocho las cifras del ejercicio anterior.

Edificios en construcción en el municipio de Benidorm, de archivo. / PILAR CORTES

Un dato que refleja los importantes desarrollos que se están produciendo en la zona conocida ya como Nou Nazaret -donde se ha desplazado buena parte de la actividad constructora, tras agotar gran parte del suelo disponible en el PAU 5 de Playa de San Juan- y otras partes del municipio, en el que también se prevén importantes promociones de vivienda protegida.

El segundo lugar de la clasificación sí corresponde al municipio de la Vega Baja, tradicional motor de la construcción en la provincia y que, en este periodo, ha puesto en marcha 678 viviendas. Una cifra elevada pero que representa un 5,2 % menos que el año pasado.

También destaca el ritmo de construcción que han adoptado los constructores en San Miguel, con 564 inmuebles iniciados, un 52 % más; o el de Benidorm, donde las nuevas torres de la zona de Poniente siguen transformando el particular "skyline" de la capital turística de la Costa Blanca. En lo que va de año se han sumado 547 nuevas licencias.

Por su parte, en Alicante los promotores han solicitado el visado de dirección de obra para otras 513 casas, lo que representa un descenso del 15,6 % sobre el ejercicio de 2024, que, muy probablemente, repuntará en los próximos trimestres, tras la aprobación de nuevos proyectos como el que prevé el desarrollo de más de un millar de viviendas en el entorno de la Albufereta.

Igualmente, Dénia es otro de los municipios con una elevada actividad, al dar comienzo a 366 inmuebles, eso sí, un 25,6 % menos que en 2024. La Vila, con 349; Mutxamel, con 328; Rojales, con 257; Pilar de la Horadada, con 255; Finestrat, con 256; o Elche, con 246, son otras de las poblaciones con niveles relativamente elevados de construcción.

Déficit

A pesar de que Alicante en su conjunto es una de las provincias donde más se construye actualmente, lo cierto es que las cifras no cubren ni mucho menos la demanda que genera, únicamente, la creación de nuevos hogares y la llegada de trabajadores inmigrantes. Si a eso se suma el hecho de que prácticamente dos de cada tres casas de obra nueva las compran extranjeros no residentes como segundas residencias, la cifra se queda aún más corta.

Ofertas en el escaparate de una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

De esta forma, un reciente estudio de Caixabank Research concluía que solo entre 2021 y 2024 se han construido en Alicante 86.021 viviendas menos de las que hubieran sido necesarias.

Este es uno de los factores, junto al encarecimiento de la mano de obra y los materiales, que ha llevado a que el precio actual de las casas de nueva construcción esté en máximo históricos. Según datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el valor tasado del metro cuadrado de obra nueva alcanza los 2.234 euros, muy por encima del que se pagaba durante la burbuja inmobiliaria.

En cualquier caso, las viviendas iniciadas hasta septiembre supondrán una inversión de 732 millones de euros por parte de los promotores, un 26 % más de lo que presupuestaron en los proyectos iniciados en el mismo periodo de 2024.

Eso sí, a pesar de estos datos, los empresarios insisten en que los actuales niveles de actividad se ven frenados por circunstancias como la falta de mano de obra, la escasez de terrenos disponibles o, incluso, la falta de capacidad de la red eléctrica para asumir la demanda que generan los nuevos desarrollos.