Transportes inyecta 20,4 millones en las obras del Corredor Mediterráneo en la provincia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en la materialización de las obras del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes un presupuesto de 20,4 millones de euros para la licitación del suministro de nuevos materiales de vía para implantar el ancho estándar entre La Encina y Alicante .

Adif será la entidad pública encargada de sacar el contrato enmarcado en esta importante infraestructura en la Comunidad Valenciaa, a la cual se han destinado 130 millones. El proyecto contempla el abastecimiento de un total de 146.500 traviesas. Para la operativa, Transportes ha previsto la división en dos lotes. El primero abarca el trayecto La Encina-Estación de Elda y, el otro, para el subtramo Estación de Elda-Bifurcación Alicante.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente, se apunta a que, durante este verano, ya se licitaron otros dos contratos para proveer de materiales las obras de implantación del ancho estándar entre La Encina y la Bifurcación Alicante. En concreto, se trata de una actuación de 27,2 millones de material, y otro para la adquisición y colocación de balasto, por otros 9,3 millones de euros. La adaptación al ancho internacional de este tramo, con la implantación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros, se unirá a la implantación del tercer hilo entre La Encina y la bifurcación a la altura de la localidad valenciana de Xàtiva en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de SantLluís, lo que hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad, tanto en dirección sur -conectando con Andalucía y Murcia- como hacia el norte, con la Comunidad Valenciana, Catalunya y el resto de Europa.

La operación es estratégica para el desarrollo de la configuración de la infraestructura ferroviaria en el sureste, especialmente, para las mercanías. Por su ubicación geográfica, este tramo es un enclave estratégico en el área de influencia de Alicante. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante (75 km) y discurre por las comarcas del Alto Vinalopó, el Vinalopó Medio y l’Alacantí.