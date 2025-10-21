Un tercio de la oferta de trenes de Alicante a Valencia pasa por Cuenca y tardan hasta 4 horas

Cada día, de lunes a viernes, Alicante cuenta con doce frecuencias a València y, los fines de semana, se reduce a diez. A la inversa, el número es similar. A priori, la cantidad podría parecer aceptable; pero lo que muestra la página de Renfe requiere saber leer entre líneas, nunca mejor dicho. El operador ofrece todas las posibles combinaciones, han señalado desde el operador, y eso significa incluir los trenes que pasan por Albacete, paran en Cuenca, y se vuelve a parar en Requena.

Así lo que es un trayecto de unas dos horas por distancia, se convierte en una experiencia que prolonga el viaje hasta las tres y cuatro horas, en función del enlace que se haga en la capital conquense. El pasajero debe, normalmente, cambiar de tren y esperar una media hora antes de proseguir la marcha.

En concreto, un tercio de la oferta de la conexión se basa en esta propuesta, donde el usuario puede adquirir un billete que va desde los 50 hasta los 90 euros. El precio se dispara frente a las modalidades convencionales de Euromed o Intercity, que van hasta Barcelona, o los regionales y cuya tarifa va desde los 9 hasta 30 euros por trayecto. La duración es también menor, pues la estándar es de dos horas y sube entre 20 y 30 minutos si es una modalidad con paradas en las poblaciones como Elda y Xàtiva.

El Observatorio del Ferrocarril del Ministerio de Transportes fijó en 294.349 usuarios el número de viajeros en ambos sentidos que se desplazaron entre Alicante y Valencia, solo en trenes de larga distancia, es decir, que queda fuera de esta cuenta los que van por Cuenca o los que toman las otras opciones de media distancia. La estación alicantina es la séptima de España por número de usuarios que, según los datos oficiales, se dispara hasta los 2,1 millones de viajeros.

Si se eliminan las opciones con enlaces, las conexiones hasta la capital del Túria se quedan en ocho y en cinco los fines de semana. Los horarios de ida dejan dos Euromed a las 6:55 y 9:15 horas por la mañana; otros dos a mediodía, a las 13:30 horas y 14:40 horas (Intercity) y el último, a las 16.37 horas. Los de MD sale a las 9:17 horas y 18:53 horas y el último es un Regional que tiene su salida a las 19:30 horas. Las otras opciones completan la oferta y se convierte, por ejemplo, en los últimos convoyes de salida, pero, eso sí, tras un trayecto de 3 horas.

Grave déficit

La demanda para que la relación tiempo y frecuencias sean razonable se acabó convirtiendo hace más de una década en la petición de un AVE regional. A principios de año, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que el proyecto sería una realidad en 2027. Toda la Comunidad Valenciana estaría conectada por Alta Velocidad y, en el caso de la unión entre la primera y segunda ciudad por población de la autonomía, el tiempo sería una hora. Esta duración la convertiría en competitiva respecto al vehículo que es ahora el medio de referencia.

"Un análisis comparado de las conexiones ferroviarias regionales en Europa evidencia el grave déficit estructural de la línea Valencia–Alicante", asegura con rotundidad el presidente de la CEV, Salvador Navarro. Desde la patronal, radiografía esta realidad: "con una distancia de apenas 125 kilómetros, el trayecto tiene tiempos de viaje de entre 2 horas y 20 minutos y hasta 4 horas, y una oferta de solo 12 frecuencias diarias, de las cuales únicamente un tercio son directas y competitivas. Esta cifra contrasta con la media europea de entre 20 y 30 servicios diarios en corredores de longitud similar —como Lyon–Grenoble, Hamburgo–Bremen o Milán–Verona—, donde los tiempos no superan la hora y media y la frecuencia se aproxima a un tren cada 30–60 minutos".

Mapa de líneas de ferrocarril en la zona entre Alicante y València. / Fuente: Renfe

Desde CEV, apuntan una necesaria reorganización. "Consideramos que convendría diseñar un plan de transición previo al AVE regional previsto para 2027 que eleve las frecuencias, garantice tiempos inferiores a las dos horas en el 80 % de los trayectos y extienda los horarios de servicio hasta en ambos sentidos. Solo así la conexión ferroviaria entre Valencia y Alicante podrá alinearse con los estándares europeos de eficiencia, cohesión territorial y competitividad regional", subraya su presidente Salvador Navarro.

¿Alternativas?

La patronal autonómica forma parte del movimiento "Quiero Corredor" y Navarro, junto a Vicente Boluda, presidente de la plataforma, fueron las voces que expusieron las fisuras del desarrollo de una infraestructura clave. El máximo responsable de la patronal cree que "actualmente, parte de los surcos (espacios de paso en la red de Adif) se destinan a servicios de larga distancia, pero se podría plantear la opción de reservar surcos específicos para servicios regionales de alta prestación entre las tres capitales valencianas. Al menos, pedimos que se estudie si la línea tiene capacidad disponible para aumentar las frecuencias actuales".

La opción del AVE Regional se vislumbra como una demanda histórica, como corrobora el experto en Infraestructuras y director de proyectos de Ineca, Armando Ortuño. "Cuando este proyecto sea una realidad, la duración estimulará los viajes pendulares, que son los que se realizan por motivos profesionales", añade. En la actualidad, Adif lleva adelante obras en diferentes tramos con especial foco en La Encina para convertir las actuales vías en opciones viables para la Alta Velocidad, cuestión que aún no es posible. También se está acometiendo la remodelación de la terminal para ampliar los andenes de este tipo de trenes, pues la entrada en juego de las operadoras privadas para la unión con Madrid se ha situado como una de las de mayor crecimiento del país.