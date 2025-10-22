Empresas
Los accionistas minoritarios de Duro Felguera cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"
La Sindicatura de pequeños propietarios exige una "investigación judicial" a los inversores mexicanos
Yago González
La Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, que representa en torno al 8% del capital, ha denunciado el "maltrato" sufrido por "los accionistas minoritarios asturianos y españoles" en el contexto del plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración de la compañía para evitar el concurso de acreedores, el cual contempla, entre otras medidas, reducir a la mitad el valor de los títulos, pasando de 0,05 a 0,025 euros.
"Quienes hemos padecido los peores momentos no merecemos el troceo de la empresa a precios de derribo, en favor de una empresa participada por el Estado", ha criticado el presidente del SAM, Eduardo Breña, en un comunicado.
A su juicio, "la enorme dilución que va a conllevar para los accionistas minoritarios la 'operación acordeón' (esto es, la reducción y posterior ampliación de capital) es la culminación de la gestión padecida desde la entrada de los socios", la cual "debería ser objeto de investigación judicial".
"Es inadmisible e indefendible lo que pretenden los socios y los que han sido engañados se autoengañen pensando que tiene sentido que se emitan 400 millones de acciones a cambio de un préstamo de 10 millones de euros", ha criticado Breña en alusión a la inyección de capital que, según prevé el plan de Duro, acometerá el grupo Prodi una vez se realice la devaluación de títulos y la salida del accionariado de Mota-Engil México.
"Es una vergüenza lo que se ha permitido con la sociedad cotizada decana de la Bolsa, un símbolo de nuestro poder industrial. Hemos tratado de evitar lo ocurrido y manifestamos claramente que los socios no merecen nuestra confianza. Los responsables de lo ocurrido deben responder y quienes han permanecido inmóviles no pueden lamentarse ahora", ha criticado Breña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla