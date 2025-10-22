Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los accionistas minoritarios de Duro Felguera cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

La Sindicatura de pequeños propietarios exige una "investigación judicial" a los inversores mexicanos

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas.

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas. / Juan Plaza

Yago González

Oviedo

La Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, que representa en torno al 8% del capital, ha denunciado el "maltrato" sufrido por "los accionistas minoritarios asturianos y españoles" en el contexto del plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración de la compañía para evitar el concurso de acreedores, el cual contempla, entre otras medidas, reducir a la mitad el valor de los títulos, pasando de 0,05 a 0,025 euros.

"Quienes hemos padecido los peores momentos no merecemos el troceo de la empresa a precios de derribo, en favor de una empresa participada por el Estado", ha criticado el presidente del SAM, Eduardo Breña, en un comunicado.

A su juicio, "la enorme dilución que va a conllevar para los accionistas minoritarios la 'operación acordeón' (esto es, la reducción y posterior ampliación de capital) es la culminación de la gestión padecida desde la entrada de los socios", la cual "debería ser objeto de investigación judicial".

"Es inadmisible e indefendible lo que pretenden los socios y los que han sido engañados se autoengañen pensando que tiene sentido que se emitan 400 millones de acciones a cambio de un préstamo de 10 millones de euros", ha criticado Breña en alusión a la inyección de capital que, según prevé el plan de Duro, acometerá el grupo Prodi una vez se realice la devaluación de títulos y la salida del accionariado de Mota-Engil México.

"Es una vergüenza lo que se ha permitido con la sociedad cotizada decana de la Bolsa, un símbolo de nuestro poder industrial. Hemos tratado de evitar lo ocurrido y manifestamos claramente que los socios no merecen nuestra confianza. Los responsables de lo ocurrido deben responder y quienes han permanecido inmóviles no pueden lamentarse ahora", ha criticado Breña.

