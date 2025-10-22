Desde Alicante hacia el mundo: la expansión internacional de MPC Group

Con más de tres décadas de experiencia, MPC Group se ha consolidado como uno de los grupos inmobiliarios más sólidos y con mayor proyección internacional de la Costa Blanca. Desde su sede en Benejúzar, esta empresa familiar ha sabido crecer con una estrategia clara: ofrecer viviendas de calidad, con un enfoque humano, sostenible y adaptado a las nuevas demandas del comprador global. Pero MPC Group es mucho más que una promotora: es el epicentro de un estilo de vida, el #MediterraneanLife, que impregna cada una de sus áreas de negocio y proyectos.

Un profundo conocimiento del cliente internacional

Tal como explica el CEO de la empresa, Manuel Pertusa, “más del 80% de los compradores de MPC son clientes internacionales —principalmente de Holanda, Bélgica, Alemania, Ucrania y Polonia—. Este dato no solo refleja el atractivo del territorio, sino también la capacidad de MPC para entender en profundidad los gustos, valores y exigencias de estos clientes”.

Gracias a esta experiencia, el grupo ha perfeccionado un modelo que conecta con lo que realmente buscan: fiabilidad constructiva, diseño funcional y elegante, entornos saludables, conectividad, seguridad jurídica y una calidad de vida que solo el Mediterráneo puede ofrecer. Todo ello con un trato cercano, directo y multilingüe que ha permitido forjar relaciones duraderas y una reputación basada en la confianza.

Manuel Pertusa, CEO de MPC Group. / INFORMACIÓN

Viviendas que reflejan un estilo de vida

MPC Group apuesta desde hace años por un estilo de vida mediterráneo: viviendas amplias, luminosas, eficientes energéticamente (letra A), perfectamente aisladas y adaptadas a un uso vacacional o residencial que prioriza el bienestar, la salud y el disfrute del entorno.

Esta filosofía se materializa en todas sus promociones, como Nature Views I y II en Torrevieja, y especialmente en la ciudad de Alicante, donde MPC ha desarrollado en los últimos años proyectos como Q10, Pórtico Plaza y ahora Pórtico Plaza II.

“Creemos que estos proyectos consolidan a Alicante como una ciudad protagonista para la creación de nuevos hogares por parte de MPC Group, gracias a su potencial como destino cosmopolita, bien comunicado y lleno de vida”, afirma Manuel Pertusa.

Pórtico Plaza II: el presente y futuro de la vivienda en Alicante

Con más del 40% de sus viviendas ya vendidas, Pórtico Plaza II se está consolidando como un auténtico referente residencial en Alicante. Ubicada estratégicamente, con un diseño contemporáneo y una apuesta firme por la eficiencia energética, esta promoción representa la evolución natural de un modelo de vivienda que responde tanto al comprador nacional como internacional.

Su éxito confirma que Alicante no solo es una ciudad atractiva por su clima o ubicación, sino un espacio en transformación que ha sabido adaptarse a los nuevos valores del comprador europeo: sostenibilidad, diseño, movilidad, servicios y entorno saludable.

La base de todo en MPC son sus valores: honestidad, transparencia y una obsesión constante por alcanzar la máxima satisfacción del cliente. / INFORMACIÓN

Proyección internacional y expansión activa

MPC Group está en pleno crecimiento. A la vez que continúa desarrollando promociones propias y explorando nuevas ubicaciones, el grupo también está abriendo nuevos horizontes como Estados Unidos, dentro de su plan de expansión internacional.

Para el CEO, “esta proyección se apoya en una estrategia sólida y un profundo conocimiento del cliente global, que permite trasladar el modelo de éxito aplicado en la Costa Blanca Sur y Norte al contexto urbano de Alicante, Valencia y Murcia”.

Una promotora con alma: valores que construyen futuro

La base de todo en MPC son sus valores: honestidad, transparencia y una obsesión constante por alcanzar la máxima satisfacción del cliente. “Detrás de cada proyecto hay un equipo comprometido con las personas, el entorno y el legado que dejan sus construcciones, acompañando al cliente en todo el proceso”, explica Pertusa.

#MediterraneanLife: el nexo que une todas las áreas del grupo

El concepto #MediterraneanLife es mucho más que un eslogan: es el hilo conductor que une todas las áreas de MPC Group. Desde la promoción inmobiliaria hasta el deporte, la salud, la agricultura y la formación, todo está orientado a ofrecer una experiencia integral del estilo de vida mediterráneo.

Este estilo de vida se caracteriza por la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad, la vida activa, la gastronomía saludable y la cultura local. MPC Group no solo construye viviendas, sino que crea comunidades donde las personas pueden disfrutar de todo lo que representa vivir en el Mediterráneo.

Alicante, epicentro del Mediterranean Life

Alicante se ha convertido en el epicentro del Mediterranean Life gracias a la visión y el trabajo de MPC Group. La provincia es hoy uno de los destinos más deseados de Europa para vivir y disfrutar, y MPC ha sabido interpretar como pocos este estilo de vida que tanto atrae a clientes nacionales e internacionales.

La diversificación de áreas de negocio, el compromiso social y la apuesta por la sostenibilidad consolidan a MPC Group como un referente empresarial que transforma el sector inmobiliario y promueve un modelo de vida saludable, activo y conectado con el entorno.

MPC Group extiende el estilo de vida mediterráneo al ámbito deportivo y de la salud. / INFORMACIÓN

Deporte y salud: bienestar como filosofía

ISN Almoradí e ISN Virtual Gym son ejemplos de cómo MPC Group extiende el estilo de vida mediterráneo al ámbito deportivo y de la salud. Instalaciones de primer nivel, actividades para todas las edades y una apuesta por la vida activa y saludable complementan la oferta residencial. El deporte no solo es ocio, sino una herramienta para el bienestar físico y mental, alineada con los valores del grupo.

Agricultura sostenible: respeto por la tierra

La división Agro MPC gestiona más de 70 hectáreas de cítricos en el sur de Alicante, aplicando los más rigurosos estándares de calidad y sostenibilidad. La agricultura es parte esencial del #MediterraneanLife, y MPC Group lo integra en su modelo empresarial, promoviendo el respeto por el entorno y la producción responsable.

Century 21 Levante: master franquicia en Valencia, Alicante y Murcia

Representa la alianza estratégica de MPC Group con una de las redes inmobiliarias más reconocidas a nivel mundial. Esta colaboración permite trasladar la filosofía de excelencia, transparencia y cercanía de MPC al ámbito de la intermediación inmobiliaria, potenciando la profesionalización del sector y ofreciendo a los clientes un servicio integral, multilingüe y adaptado a las exigencias del comprador internacional. Gracias a Century 21 Levante, MPC Group amplía su capacidad de respuesta y refuerza su presencia en el mercado, consolidando su liderazgo en Levante y contribuyendo a la transformación del sector inmobiliario en la región.

Formación y cultura: compromiso social

El patrocinio de eventos culturales, musicales y deportivos, así como la colaboración con asociaciones locales, demuestra el compromiso de MPC Group con el desarrollo de la comunidad. La empresa entiende que su responsabilidad va más allá de lo económico, y trabaja activamente para mejorar la vida de las personas en su entorno.

Además, el grupo promueve acciones que refuerzan su compromiso social y territorial, como el patrocinio del fútbol base del Hércules CF, el equipo femenino CF Inprosports San Vicente y la prestigiosa Casanovas Orquesta. Abarcando así el deporte y la cultura, dos pilares fundamentales en el desarrollo de una sociedad equilibrada.

Filosofía y valores: innovación, transparencia y excelencia

La filosofía de MPC Group se basa en la innovación, la transparencia y la excelencia. Cada proyecto es una oportunidad para superar los estándares del sector, aplicando soluciones creativas y tecnológicas que lideran el cambio. La ética y la claridad en cada proceso definen la relación con los clientes, proveedores y colaboradores. El compromiso social y el respeto por el medio ambiente son pilares fundamentales, y el equipo de MPC trabaja unido para transformar el mercado inmobiliario y crear valor a largo plazo.

Construir hogares con visión global

Con una trayectoria basada en la innovación, la cercanía y la excelencia, “en MPC Group construimos algo más que casas: construimos futuro”, concluye Manuel Pertusa, que añade que se trata de “un futuro conectado, sostenible y pensado para las personas, sean de donde sean. Porque el equipo de MPC conoce lo que buscan los clientes internacionales, y lo transforma en hogares con alma mediterránea”.