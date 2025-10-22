Central de Alicante, Benalúa, Babel, Carolinas y Villena se integran en la directiva de la confederación autonómica de mercados

Confemercats, organización integrada en Confecomerç que aglutina a las asociaciones de vendedores de los mercados municipales de la Comunidad Valenciana, ha renovado su junta directiva en la que estarán representados por Alicante, los mercados de Villena, Benalua, Babel, Carolinas y Central de Alicante. La villenense Crispina Herrero será la vicepresidenta primera en el equipo dirigido por el Valenciano Francisco Dasí. Por Castellón figuran los mercados de Burriana, Onda y el Central de Castellón y por la provincia de Valencia, Mislata, Paiporta, Colón, Russafa y Central de València

El valenciano Francisco Dasí, recientemente nombrado presidente, ha señalado que “nuestro propósito es unir a todos los mercados de la Comunidad Valenciana bajo una misma voz, para representar sus intereses, defender su papel fundamental en la economía local y reforzar su visibilidad ante las administraciones públicas y la sociedad”.

El Mercado de Villena en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Confecomerç impulsó en el año 2021 Confemercats para promover y visibilizar el valor de los mercados municipales como referentes de producto fresco de calidad y servicio de cercanía. Desde entonces ha experimentado un aumento significativo en el número de adhesiones. Merche Gayet (anterior presidenta) ha subrayado “la fuerza de la unión de los profesionales del sector, lo que ha provocado que actualmente ya contemos con la suma de 36 mercados municipales, lo que representa más de 1.300 empresarios comprometidos con el asociacionismo”.

Confemercats cuenta además con representatividad a nivel nacional como miembro de Metrae, la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España. A través de esta entidad, se trabaja con el objetivo de fortalecer la identidad de los mercados y reivindicar su papel como espacios esenciales del comercio de proximidad, la cultura y la identidad de cada municipio.

Los mercados municipales, explican desde la organización, desempeñan una relevante función en la vida de las ciudades, que las instituciones, reclaman, deben reconocer, valorar y proteger. Su aportación va mucho más allá del ámbito económico: representan espacios de cohesión social, dinamización urbana y preservación de la cultura local, convirtiéndose en pilares fundamentales del interés general.

Su objetivo es consolidarse como entidad de referencia en la representación y gestión de los mercados, actuando como interlocutor para la defensa de sus intereses. Asimismo, busca ofrecer apoyo y asesoramiento adaptado a las particularidades de este formato comercial, y desempeñar un papel activo en su promoción, visibilidad y posicionamiento dentro del tejido económico y social.

El Mercat de Sant Roc, en Alcoy. / JUANI RUZ

Para la consecución de estos fines “es necesario que todos los mercados estemos juntos, porque la fuerza y posibilidades de la federación solo derivan de esa unión, que además es la que le da más legitimidad a su representación. La unión significa que en nuestra federación todos somos igual de importantes, y todos tenemos voz y voto, independientemente del número de comercios que cada mercado integre”, ha señalado Francisco Dasí.

Confemercats encuentra en su ámbito autonómico uno de los pilares fundamentales. Por ello, en la junta directiva aprobada, se ha buscado que la composición del órgano directivo esté representada por cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Así, la nueva directiva que dirigirá la Federación de Mercados de la Comunidad Valenciana durante los próximos cuatro años está formada por Francisco Dasí González, del Mercado Central Valencia, como presidente; Crispina Herrero Camarasa, del Mercado de Villena, vicepresidenta primera;. (Mercado Villena); José Luis Hernández Martín del Mercado Central de Castellón, vicepresidente segundo.

Asimismo, como responsable de la provincia de Valencia aparece José Manuel Manglano Pons, del Mercado de Colón; responsable relaciones institucionales, Francisco Sáez Baldallo, del Mercado de Mislata; tesorero y responsable comunicación, Rut María Soto Rodríguez, del Mercado de Paiporta; vocal por provincia Alicante, Francisco J. Alemañ Ruiz, de Mercados de Alicante; vocal por ciudad de Valencia, Alicia García Trenzado, del Mercado de Russafa; y vocal por provincia de Castellón, Manuel Tirado Delgado, del Mercado de Burriana.

La asistencia técnica correrá a cargo de Cristina Oliete, gerente del Mercado Central de València como secretaria general, y Patricia García, técnica de los mercados de Cabanyal, Algirós y Rojas Clemente de València. Además, la junta acordó el nombramiento como miembro honorario de Mercedes Gayet (Mercado de Onda), anterior presidenta de Confemercats.

Interlocutor

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres ha señalado que “Confemercats, nacida en el seno de la Confederación, se ha consolidado como un interlocutor clave ante las administraciones públicas, defendiendo con firmeza los intereses de los mercados municipales. Su labor es prioritaria para preservar este modelo comercial, que no solo dinamiza la economía local, sino que también aporta identidad, cohesión social y proximidad al consumidor. Desde Confecomerç respaldamos esta nueva Junta, convencidos de que la unión de los mercados y su representación territorial fortalecen su capacidad de actuación y su papel en la promoción económica y social de nuestros municipios”.