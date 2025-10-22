El incendio de la fábrica de un proveedor en Marruecos ahonda las pérdidas de Unisa

Mal ejercicio para la firma zapatera Unisa. A la caída de ventas derivada de las turbulencias que atraviesan los mercados europeos se sumó el incendio de la fábrica de uno de sus proveedores en Marruecos, lo que provocó un considerable aumento de los números rojos de la compañía.

Una situación que, desde la empresa, aseguran que será temporal, ya que prevé volver a la senda del beneficio este mismo año, según insisten fuentes oficiales de la firma con sede en Monóvar.

De acuerdo con los datos de las cuentas anuales depositadas por Unisa Europa SA en el Registro Mercantil, la compañía finalizó su ejercicio de 2024 -que la firma cierra a 31 de octubre, para coincidir con las temporadas del sector- con una cifra de negocios de 34,9 millones de euros, un 12,44 % menos que el año anterior. Un descenso que los propios responsables de la firma atribuyen, en el informe de gestión que acompaña a los balances, a la "coyuntura económica" y la "reducción del consumo" que afectó a muchos países europeos, tras la crisis inflacionaria de los años precedentes.

En especial citan la situación de Alemania y recuerdan también la incertidumbre que ha provocado la guerra arancelaria de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. De esta forma, ni siquiera la buena marcha de las ventas de su canal online -que ya aporta unos 11,5 millones de facturación- ni tampoco el resultado de su red de tiendas propias lograron enderezar la situación por la que atraviesan muchos de sus clientes.

Instalaciones de Unisa. / AXEL ALVAREZ

Desde la compañía señalan, además, que en los últimos años se han visto obligados a cambiar su cadena de suministros, ante el constante goteo de cierres en la industria del Vinalopó, lo que les ha llevado a buscar nuevos fabricantes en el exterior y a acometer toda una serie de ajustes en el modelo de negocio, con la intención de mejorar sus márgenes.

Números rojos

Todo lo anterior ya provocó que en el ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2023 la firma anotara unas pérdidas de alrededor de un millón de euros, una cifra que el año pasado se disparó hasta los 6,8 millones, debido a una serie de gastos excepcionales, que sumaron 5,7 millones.

El mayor de ellos fue el derivado del incendio que sufrieron en septiembre de 2024 los almacenes del fabricante y depositario Groupe Osluna, en Casablanca, Marruecos. Un incendio que se llevó por delante 2,7 millones en pieles y otros componentes que eran propiedad de Unisa. A esta cifra hay que sumar otro 1.256.000 euros que la firma había adelantado a este proveedor y que la compañía tampoco podrá recuperar en su totalidad.

Fruto de este incidente, Unisa también decidió actualizar los datos de las deudas pendientes de cobro que la firma tenía con otros fabricantes, en este caso de la zona, y que entiende que tampoco podrán ser recuperados, lo que suma otro millón de euros.

No obstante, desde la firma de la familia Porta dan por concluido este bache y aseguran que, el cambio de modelo y su apuesta por las tiendas propias y la web, empiezan a dar el resultado esperado y les han permitido mejorar considerablemente sus márgenes durante el presente ejercicio, que prevén cerrar de nuevo con beneficios.