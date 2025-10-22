Juan Roig: "Un millón de valencianos se sintieron desamparados tras la dana"

El propietario de la principal cadena de distribución comercial española, Juan Roig, ha vuelto a insistir que "un millón de valencianos se han sentido desamparados" tras la fatídica dana del pasado 29 de octubre.

Así se ha pronunciado durante su ponencia 'El orgullo de ser empresario', en el marco del Congreso Aecoc Gran Consumo, que se ha celebrado en el Roig Arena de València y que esta edición cumple 40 años.

Plan Alcem-se

También ha recordado que "hace un año nos sentimos desamparados" y ha puesto en valor que, desde su entorno y a través del Plan Alcem-se, "a muchísimos empresarios les dimos un vaso de agua en el desierto".

Roig ha lamentado la muerte de 229 personas, cuatro de ellas "empresarios amigos", ha señalado en referencia a Miguel Burdeos, Antonio, Noblejas, Vicente, Tarancón y José Luis Marín.

"El fenómeno natural no se supo dirigir"

En su opinión, sin citar a ninguna administración pública ni dirigente político, "el fenómeno natural no se supo dirigir aunque los más importante es el desamparo", ha insistido.

Roig ha recordado el papel de un peluquero -con fotografía incluida- que se puso a cortar el pelo en plena calle a los pocos días de la riada. "Eso ha sido un ejemplo que debe inspirar a los empresario", ha destacado. De aquella imagen surgió el movimiento Alcem-se! y que, entre otras líneas de ayudas, aportó 8.000 euros a fondo perdido a pequeños empresarios con negocios destrozados por la riada. En total, desde Mercadona, Marina de Empresas, la fundación de Hortensia Herrero y otras aportaciones la familia Roig han canalizado108 millones de euros para tareas de reconstrucción económica y social.