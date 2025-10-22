Juan Roig dice que "no hay que tener miedo a las multinacionales"

El presidente de Mercadona y presidente de honor de Aecoc, Juan Roig, ha agradecido la enseñanza que aprendió de Federico Riera Marsá, primer presidente de Aecoc, quien le dijo: "No le tengas miedo a las multinacionales y si algún día vendes (la empresa) vende el 100%."

Juan Roig participa en el congreso de Aecoc, con una conferencia titulada 'El orgullo de ser empresario'. El presidente de la compañía líder de la distribución nacional ha analizado el papel del liderazgo empresarial en el desarrollo económico y social de España, y ha subrayado los valores que deben guiar a las organizaciones en un escenario de transformación constante. Al acto de Aecoc también ha acudido la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero.

"La misión del empresario es ver una necesidad, crear un producto y satisfacer al cliente de manera diferente. Así lo hizo Chupa Chups", ha destacado Roig. En su opinión, los empresarios ven cosas que otros no ven. Según Roig, "Mercadona es como un pez que mira a otros que van contracorriente", tal como dijo el fallecido empresario valenciano hostelero Jesús Barrachina. Y ha recordado el lema que Mercadona repite desde hace mucho tiempo: "Hay que seguir un orden de prioridades: el primero es el cliente, luego el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital".

El cliente

Roig ha analizado el papel del 'jefe' (cliente) en Mercadona y que tiene "el poder sobre la vida y la muerte de la empresa". En ese sentido, ha destacado el papel de Mercadona por implantar al proveedor llamado 'totaler radical', lo que permite que el cliente acierte en el producto que seleccione a la hora de consumir. También ha reconocido que está tratando de conseguir que los 120.000 trabajadores estén satisfechos. "Los empleados tienen que estar comprometidos. Por eso facilitamos que en la categoría de gerente A se cobre 2.100 euros netos mes", puntualiza.

Respecto a los proveedores, afirma que mantiene la idea de que está en la batalla de la "calidad" desde 2018. Asegura que es para sentirse "orgulloso" de los 2.000 interproveedores que tiene la cadena y añade que todos ellos ganan dinero.

Congreso

Aecoc celebra hoy y mañana la 40ª edición de su congreso de Gran Consumo, el principal punto de encuentro de directivos y líderes empresariales de la industria y la distribución en España. El evento reune a cerca de 1.500 ejecutivos de las principales compañías del sector en el pabellón Roig Arena de Valencia, consolidándose como el foro de referencia para analizar el presente y el futuro del gran consumo.

Asistentes a la apertura del congreso de Aecoc, esta mañana / Germán Caballero

En un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, los cambios en el comportamiento del consumidor y la aceleración tecnológica, el Congreso abordará los principales desafíos y oportunidades que definirán el futuro del sector, con la participación de presidentes, consejeros delegados y expertos nacionales e internacionales.

Crispación política, cae la confianza

En jornada inaugural ha participado Ignacio González, presidente de Aecoc, quien ha ofrecido una visión actualizada de la coyuntura económica y geopolítica global, además de exponer las perspectivas y desafíos del gran consumo para los próximos meses. Su ponencia abre el debate sobre cómo las empresas pueden mantener su competitividad en un entorno de volatilidad e incertidumbre. Según González, el "clima de crispación política que hay en España es insorportable que hace perder el nivel de confianza y hace caer la inverción exterior", que es un 43% más baja que hace ocho años. Además, ha lamentado que 1,7 millones de personas no van a trabajar cada día. Es una cifra que cuesta 33.000 millones de euros a las empresas y es un 13% superior a la de 2024.