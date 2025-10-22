Juguettos relanza Imaginarium con el objetivo de que aporte hasta un 15 % de las ventas del grupo

Imaginarium vuelve a las tiendas, aunque esta vez no lo hará en solitario, sino integrada en el catálogo de la cadena de jugueterías Juguettos. La firma villenense, la líder del sector en esos momentos, incorporará a partir del próximo lunes 193 referencias de la icónica marca a su catálogo, después de que en julio del año pasado se hiciera con los activos de la compañía tras la quiebra de su anterior propietaria.

Con la incorporación de estos artículos, Juguettos pretende reforzar su presencia en un nicho -el del juguete educativo y con valores- que se encuentra entre los que mejor resisten el estancamiento y la caída de la demanda que sufre este sector, por el auge de los videojuegos y el descenso de la natalidad.

De esta forma, el objetivo de la firma es que los productos de Imaginarium aporten alrededor del 5 % de la facturación en su primer año bajo el paraguas de la cooperativa alicantina, aunque a medio plazo la intención es que se sitúe entre el 10 % y el 15 %, según el presidente de Juguettos, Félix López.

El director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal, y el presidente de la cadena, Félix López. / INFORMACIÓN

Para este relanzamiento, la cadena ha preparado una acción especial este miércoles y jueves en Madrid, donde ubicará la conocida doble puerta que caracterizaba a los establecimientos de la marca -una para los adultos y otra, más pequeña, para los niños- junto a otras puertas emblemáticas, como la Puerta de Toledo, la Puerta Real y la Puerta de San Vicente.

Sin tiendas propias

De momento, eso sí, no habrá tiendas específicas de Imaginarium, sino que sus productos estarán integrados en los establecimientos de Juguettos como una línea más. En el futuro no se descarta la posibilidad de abrir algún comercio especializado a modo de 'flag ship' (tiendas enseña, como denominan las marcas a sus grandes establecimientos situados en los principales ejes comerciales del país con el objetivo, no solo de vender, sino de crear marca).

En este relanzamiento, los nuevos propietarios han querido recuperar algunos de los productos más icónicos de la marca, como el peluche Kiconico, durante años emblema de la compañía, o su versión de la tradicional casa de muñecas, La casa de Amanda, además del surtido de vehículos BeepBeep.

La compra de Imaginarium por parte de Juguettos se cerró en julio del año pasado, durante la subasta que organizó el juzgado en el proceso concursal en el que se vio envuelta la compañía. La cadena ha esperado hasta ahora para relanzarla, haciéndola coincidir con el 50 aniversario de la cooperativa, que se creó en Villena en 1975.

En 2024, Juguettos batió su propio récord de facturación, al alcanzar los 154,6 millones de euros, un 8,5 % más que en el ejercicio anterior, lo que le otorga una cuota de mercado del 16 % en España.

El popular Kiconico, emblema de Imaginarium. / INFORMACIÓN

Actualmente cuenta con 275 tiendas físicas repartidas por toda la geografía española y Andorra, que son gestionadas por sus 37 socios cooperativistas y en las que trabajan más de 2.000 personas.

Público adulto

La cadena ha logrado consolidar una potente marca propia, con 16 líneas y más de 900 referencias, y también ha desembarcado en el segmento 'kidult' -los juguetes destinados al público adulto, como las figuras de acción coleccionables-, que ya representan el 20% de sus ventas.

Aunque Juguettos cumple 50 años como empresa, muchos de sus socios cuentan con trayectorias incluso más amplias y varios de sus establecimientos son centenarios. En Santiago de Compostela, el antiguo Bazar de Villar lleva casi 160 años detrás del mostrador. En La Rioja, la tienda González cumplió su primer siglo de vida en 2018. En Elda, el histórico Bazar Madrileño suma ya 98 años; mientras que la familia Mancebo, en Almansa, mantiene abierta su juguetería desde hace 85 años.

La publicación de su primer catálogo de juguetes, en Navidad de 1986, fue un hito para el sector. Tuvo tan buena acogida que, un año después, se imprimieron 1,2 millones de ejemplares. Desde entonces, y con más de 100 millones de ejemplares publicados, el catálogo de Navidad es cada año la acción más estratégica para la marca.