La línea con Turquía convierte al Puerto de Alicante en una conexión estratégica con Asia y Oriente Medio

La línea regular con Turquía, operada por JSV, ha permitido al Puerto de Alicante convertirse en un punto de conexión estratégico de mercancías con Asia y Oriente Medio. Así lo atestiguan los más de 15.772 contenedores TEUs que se han movido durante el primer año de funcionamiento, siendo los biocombustibles, los productos químicos y los minerales no metálicos los productos que más se han desembarcado.

La línea marítima regular ha cumplido su primer año de actividad con un balance muy positivo, lo que ha consolidado durante 2025 el papel del Puerto de Alicante como plataforma clave para el comercio marítimo con Turquía, uno de los principales nodos logísticos entre Europa, Asia y el Mediterráneo.

Vista general de la terminal de JSV. / ALEX DOMINGUEZ

En 2024, tras su arranque, la línea registró entre junio y diciembre 10.891 TEUs (unidad equivalente a 20 pies, que representa la capacidad de un contenedor estándar de ese tamaño). Durante el primer semestre de 2025 la actividad se mantuvo estable, sumando 4.881 TEUs. Solo en junio de 2025, coincidiendo con el aniversario, se movieron 532 TEUs, lo que refleja el dinamismo del servicio.

El perfil de tráfico también ha cambiado. En 2024 predominaban las cargas (exportaciones), mientras que en 2025 se ha invertido la tendencia con un 84 % de descargas (importaciones), principalmente de biocombustibles, productos químicos y minerales.

La conexión con Turquía, explican desde la Autoridad Portuaria, se ha convertido en un activo logístico de primer orden para Alicante. El país euroasiático es un nodo clave en el Mediterráneo oriental, actuando como puente entre Europa, Asia y Oriente Medio. Su posición estratégica permite diversificar orígenes y destinos, y reforzar la competitividad del puerto alicantino frente a otros enclaves del arco mediterráneo.

Contenedores de la compañía JSV. / ALEX DOMINGUEZ

Entre las mercancías desembarcadas destacan los biocombustibles, con 15.601 toneladas; los productos químicos, con 13.920 toneladas; y los minerales no metálicos, con 9.348 toneladas; además de la tara de contenedores, de 10.710 toneladas, lo que evidencia el uso del enclave como centro logístico de tránsito.

En cuanto a las exportaciones, los principales embarques corresponden a maquinaria, aparatos y repuestos, con 2.200 toneladas; resto de mercancías, con 2.494 toneladas; y materiales de construcción elaborados, con 464 toneladas, partidas estas que consolidan la conexión de la industria alicantina con el mercado turco.

Flujos comerciales

Turquía ofrece al Puerto de Alicante una doble ventaja. Por un lado, la reducción de tiempos en las rutas marítimas respecto a otros destinos asiáticos y, por otro, la diversificación de los flujos comerciales más allá de los grandes puertos del norte de Europa.

El dinamismo de este corredor logístico no solo impulsa el comercio exterior de la Comunidad Valenciana, sino que también refuerza la vocación del Puerto de Alicante como plataforma mediterránea para tráficos especializados, especialmente en sectores vinculados a la energía, la construcción y la industria química.

De esta forma, el enclave alicantino y Turquía afianzan una relación estratégica que, según apuntan fuentes portuarias, seguirá creciendo en los próximos meses con nuevas oportunidades para el tejido empresarial de la provincia.