La línea con Turquía convierte al Puerto de Alicante en una conexión estratégica con Asia y Oriente Medio
La naviera JSV mueve 15.772 contenedores el primer año de funcionamiento, con los biocombustibles, los productos químicos y los minerales como principales mercancías
La línea regular con Turquía, operada por JSV, ha permitido al Puerto de Alicante convertirse en un punto de conexión estratégico de mercancías con Asia y Oriente Medio. Así lo atestiguan los más de 15.772 contenedores TEUs que se han movido durante el primer año de funcionamiento, siendo los biocombustibles, los productos químicos y los minerales no metálicos los productos que más se han desembarcado.
La línea marítima regular ha cumplido su primer año de actividad con un balance muy positivo, lo que ha consolidado durante 2025 el papel del Puerto de Alicante como plataforma clave para el comercio marítimo con Turquía, uno de los principales nodos logísticos entre Europa, Asia y el Mediterráneo.
En 2024, tras su arranque, la línea registró entre junio y diciembre 10.891 TEUs (unidad equivalente a 20 pies, que representa la capacidad de un contenedor estándar de ese tamaño). Durante el primer semestre de 2025 la actividad se mantuvo estable, sumando 4.881 TEUs. Solo en junio de 2025, coincidiendo con el aniversario, se movieron 532 TEUs, lo que refleja el dinamismo del servicio.
El perfil de tráfico también ha cambiado. En 2024 predominaban las cargas (exportaciones), mientras que en 2025 se ha invertido la tendencia con un 84 % de descargas (importaciones), principalmente de biocombustibles, productos químicos y minerales.
La conexión con Turquía, explican desde la Autoridad Portuaria, se ha convertido en un activo logístico de primer orden para Alicante. El país euroasiático es un nodo clave en el Mediterráneo oriental, actuando como puente entre Europa, Asia y Oriente Medio. Su posición estratégica permite diversificar orígenes y destinos, y reforzar la competitividad del puerto alicantino frente a otros enclaves del arco mediterráneo.
Entre las mercancías desembarcadas destacan los biocombustibles, con 15.601 toneladas; los productos químicos, con 13.920 toneladas; y los minerales no metálicos, con 9.348 toneladas; además de la tara de contenedores, de 10.710 toneladas, lo que evidencia el uso del enclave como centro logístico de tránsito.
En cuanto a las exportaciones, los principales embarques corresponden a maquinaria, aparatos y repuestos, con 2.200 toneladas; resto de mercancías, con 2.494 toneladas; y materiales de construcción elaborados, con 464 toneladas, partidas estas que consolidan la conexión de la industria alicantina con el mercado turco.
Flujos comerciales
Turquía ofrece al Puerto de Alicante una doble ventaja. Por un lado, la reducción de tiempos en las rutas marítimas respecto a otros destinos asiáticos y, por otro, la diversificación de los flujos comerciales más allá de los grandes puertos del norte de Europa.
El dinamismo de este corredor logístico no solo impulsa el comercio exterior de la Comunidad Valenciana, sino que también refuerza la vocación del Puerto de Alicante como plataforma mediterránea para tráficos especializados, especialmente en sectores vinculados a la energía, la construcción y la industria química.
De esta forma, el enclave alicantino y Turquía afianzan una relación estratégica que, según apuntan fuentes portuarias, seguirá creciendo en los próximos meses con nuevas oportunidades para el tejido empresarial de la provincia.
El movimiento de mercancía general aumenta un 14 %, aunque sigue por debajo en graneles
El puerto de Alicante sigue su senda de crecimiento en el tráfico de mercancía general, superando el millón de toneladas movidas durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un 14,71 % más, respecto al mismo periodo del año 2024. Este crecimiento se debe, principalmente al tráfico de contenedores, que ha crecido en 88.000 toneladas, un 10,52 % más que en 2024, debido a la consolidación de las dos terminales de contenedores del puerto, concesionadas a las empresas TMS y JSV, y la activación de las líneas de ferrocarril, a cargo de esta última.
Por otro lado, el movimiento de mercancía convencional ha aumentado más de un 25 %, situándose en las 37.500 toneladas, y el mayor crecimiento lo ha experimentado la mercancía Ro-Ro, que alcanzando las 61.500 toneladas, un 138 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la consolidación de las líneas de mercancía rodada con Egipto y Libia.
En la parte de pasajeros, el puerto alicantino también ha experimentado un importante incremento, alcanzando en septiembre los 201.912 pasajeros de crucero, y los 148.625 pasajeros de ferry, lo cual supone un crecimiento del 15,52 % y del 32,24 %, respectivamente, unas cifras que reflejan la importante labor que se está realizando por potenciar Alicante como destino turístico de cruceros, así como por recuperar y fortalecer las relaciones comerciales con Argelia.
Por otra parte, la cifra global de tráfico de mercancías en el puerto de Alicante se ha visto lastrada por el descenso en el movimiento de graneles sólidos, debido a la caída nacional en las exportaciones de materiales de construcción. Si bien se había situado en el mes de julio en el -16,37 %, ha ido recuperándose hasta situarse en el -11,82 %, situando la diferencia, respecto a 2024, en 280.000 toneladas menos, cifra que se espera compensar, en gran medida, de aquí a final de año.
Por último, también es destacable en el aumento de escalas de buques en puerto, que pasa de 612 a 661, un 8 % superior, aumentando también las características de estos barcos, que disponen de un 16% más de tonelaje bruto, lo cual indica un crecimiento de la actividad portuaria, y en la capacidad comercial y logística del puerto, gracias a las estrategias para incrementar la competitividad del puerto, a través de la innovación y la eficiencia, puestas en marcha recientemente por la Autoridad Portuaria.
