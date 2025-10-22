Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA

El empresario José Luis Gisbert, propietario de la firma La Ibense Gisbert y expresidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA) ha fallecido en Alicante esta mañana, tras una larga enfermedad, que le había llevado a ingresar en el hospital en los últimos días.

Heladero de tradición -era la tercera generación al frente de un negocio fundado en 1912- fue uno de los grandes impulsores del asociacionismo en un sector, cada vez más asediado por las grandes multinacionales. Durante los 18 años que estuvo al frente de ANCHEA, la asociación recibió un fuerte impulso que le llevó a adquirir sus dimensiones actuales, como recuerda el que fuera su vicepresidente y colega de profesión Marco Miquel. Entre sus grande logros, está la repercusión que llegó a tener la feria Intergelat, que se convirtió en la auténtica referencia para este sector durante todo el tiempo que se desarrolló, marcando las tendencias en cuanto a sabores o texturas.

Y es que, como señala Miquel, junto a la defensa de la tradición, Gisbert también fue un gran innovador en la industria del helado. "Siempre trabajó por desarrollar nuevos sabores y no solo mantener los tradicionales", apunta el que fuera también su sucesor al frente de ANCHEA.

A nivel europeo

En el ámbito asociativo, José Luis Gisbert también fue uno de los impulsores de la organización europea de heladeros tradicionales, Artglacer, de la que llegó a ser presidente durante dos años. "Hizo mucho por el sector y uno de sus logros más destacados fue la puesta en marcha, junto con la UA, del Curso de Experto en Elaboración Artesanal de Helados, que ya va por la 15ª edición y que nos permite formar a nuestros hijos y a otras personas para que se mantenga el oficio", apunta el actual presidente de los heladeros españoles, Mario Maisá.

José Luis Gisbert, en su obrador, en una imagen de archivo. / ISABEL RAMON

"Era una persona de un trato exquisito, que supo llevar la asociación allí donde quería", asegura el gerente de ANHCEA, Alfredo Sirvent, uno de sus más estrechos colaboradores en una organización que hoy en día agrupa a más de 400 negocios tradicionales.

"Recuerdo que era muy eficiente y muy colaborativo. El asociacionismo siempre es muy desagradecido y él supo hacerlo funcionar", apunta, por su parte, Marco Miquel, que también destaca su sensibilidad con diversas causas sociales.

De Coepa a IFA

Más allá de ANHCEA, Gisbert también desempeñó cargos en la desaparecida patronal Coepa y en Cepyme, además de la Cámara de Comercio de Alicante. En 2016 asumió la presidencia de la Institución Ferial Alicantina (IFA), en sustitución de Manuel Román. Un cargo que mantuvo hasta la transformación de la feria de fundación a empresa pública, bajo el anterior gobierno de la Generalitat.

Su trayectoria estuvo ligada al fortalecimiento del sector empresarial alicantino y a la defensa de la elaboración artesanal como seña de identidad de la industria heladera de la provincia.

Gisbert, durante su etapa como presidente de IFA. / ANTONIO AMOROS

Nacido en Ibi, en enero de 1950, a partir de 1968 empezó a desarrollar su labor en la empresa familiar junto a su padre. Un negocio que había fundado su abuelo en 1912. Fue en los años ochenta cuando empezó a desarrollar cargos en la Asociación Nacional de Heladeros, donde primero fue vicepresidente y luego accedió a la presidencia en 1999.

En lo personal, José Luis Gisbert estaba casado con Verónica Perales, con la que tuvo tres hijos. En la actualidad, son su yerno y su hijo Guillermo quienes se ocupan del negocio, lo que supone ya la cuarta generación de la empresa familiar.