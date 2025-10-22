Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA

El empresario José Luis Gisbert, propietario de la firma La Ibense y expresidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA), ha fallecido en Alicante.

Afincado en Dénia desde 1972, desarrolló una amplia trayectoria en el sector heladero y en las organizaciones empresariales de la provincia. Se incorporó en la década de los ochenta a la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), de la que asumió la presidencia en 1999 y que mantuvo hasta 2017. Durante su mandato impulsó la innovación y la formación en el sector, promoviendo la diversificación de sabores y la creación del Curso de Experto en Elaboración Artesanal de Helados en la Universidad de Alicante.

Gisbert también desempeñó cargos en la desaparecida patronal Coepa y en Cepyme, y en 2016 asumió la presidencia de la Institución Ferial Alicantina, en sustitución de Manuel Román.

Su trayectoria estuvo ligada al fortalecimiento del sector empresarial alicantino y a la defensa de la elaboración artesanal como seña de identidad de la industria heladera de la provincia.

