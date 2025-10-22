Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
Dirigió la firma La Ibense Gisbert, presidió la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos durante casi dos décadas y fue máximo responsable de la Institución Ferial Alicantina desde 2016
El empresario José Luis Gisbert, propietario de la firma La Ibense y expresidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA), ha fallecido en Alicante.
Afincado en Dénia desde 1972, desarrolló una amplia trayectoria en el sector heladero y en las organizaciones empresariales de la provincia. Se incorporó en la década de los ochenta a la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), de la que asumió la presidencia en 1999 y que mantuvo hasta 2017. Durante su mandato impulsó la innovación y la formación en el sector, promoviendo la diversificación de sabores y la creación del Curso de Experto en Elaboración Artesanal de Helados en la Universidad de Alicante.
Gisbert también desempeñó cargos en la desaparecida patronal Coepa y en Cepyme, y en 2016 asumió la presidencia de la Institución Ferial Alicantina, en sustitución de Manuel Román.
Su trayectoria estuvo ligada al fortalecimiento del sector empresarial alicantino y a la defensa de la elaboración artesanal como seña de identidad de la industria heladera de la provincia.
[Noticia en elaboración]
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Un tercio de la oferta de trenes de Alicante a Valencia pasa por Cuenca y tardan hasta 4 horas