«El nuevo modelo de ciudad debe ser mediterráneo, innovador y humano»

El director de la División de Clientes de TM Grupo Inmobiliario, Miguel Ángel Quiles Alfosea, analiza el impacto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y las oportunidades que abre para el desarrollo residencial, turístico y sostenible de la ciudad.

¿Cómo valoran desde TM Grupo Inmobiliario el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante?

El nuevo PGOU llega en un momento clave. La ciudad necesitaba una hoja de ruta capaz de ordenar su crecimiento y responder a los desafíos de las próximas décadas. Desde TM lo vemos como una oportunidad para definir una Alicante más compacta, diversa y conectada, que crezca sin perder equilibrio social ni sostenibilidad. Sin embargo, el verdadero reto no está en el diseño del plan, sino en su ejecución. Con frecuencia los planes urbanísticos tardan tanto en ponerse en marcha que el mercado y la realidad social cambian antes de que lleguen a aplicarse. Lo importante ahora será pasar del papel a la acción, y para eso es imprescindible una colaboración fluida entre administraciones y sector privado.

¿Qué nuevas oportunidades abre este planeamiento para el desarrollo residencial y turístico?

El nuevo PGOU plantea un modelo de ciudad más equilibrado, donde convivan vivienda habitual, segunda residencia y nuevos formatos turísticos. En un mercado en el que más del 40% de los compradores son internacionales, Alicante tiene ante sí la posibilidad de consolidarse como uno de los grandes referentes del turismo residencial del Mediterráneo. Eso sí, la planificación por sí sola no basta: hay que disponer de suelo, infraestructuras y agilidad administrativa. Si se consigue liberar suelo bien conectado y desarrollar barrios completos, con servicios, zonas verdes y movilidad sostenible, Alicante puede dar un salto cualitativo. Proyectos como TM Tower, en Benidorm, muestran que la innovación y la eficiencia pueden convertir la arquitectura en un motor económico y en un símbolo de ciudad.

¿Cree que el planeamiento actual facilita una ciudad más equilibrada y con vivienda asequible?

El camino es el correcto, pero aún queda mucho por hacer. Hoy la rigidez administrativa y los plazos excesivos ralentizan cualquier proyecto. Para avanzar hacia una ciudad más inclusiva y asequible, necesitamos una gestión del suelo más dinámica y una tramitación más ágil. A veces se habla de vivienda asequible solo en términos de precio, pero el tiempo también cuenta: si un proyecto tarda años en aprobarse, pierde su sentido social. Desde TM apostamos por lo que llamamos urbanismo productivo: poner en marcha proyectos que generen empleo y transformen la ciudad, y adaptar el planeamiento a ellos, no al revés. Solo con una administración ágil y un sector comprometido podremos lograrlo.

¿Cómo visualiza TM el crecimiento de Alicante en los próximos veinte años?

Alicante reúne todos los ingredientes para ser una referencia mediterránea: calidad de vida, clima, talento y conectividad. Pero ese crecimiento debe ser coherente con esos valores. Imaginamos una ciudad compacta, con barrios sostenibles, movilidad eléctrica y espacios donde convivan vivienda, ocio y trabajo. En TM llevamos más de medio siglo construyendo en el litoral y sabemos que las ciudades no crecen por superficie, sino por visión compartida. El crecimiento no es ocupar más territorio, sino generar más valor.

En un contexto mediterráneo cada vez más competitivo, ¿qué debe hacer Alicante para diferenciarse?

Hoy ciudades como Málaga, Valencia o Marsella compiten por atraer inversión, talento y turismo de calidad. Alicante tiene potencial para situarse a su nivel si apuesta por un modelo basado en sostenibilidad, conectividad e innovación. Para eso, hacen falta infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica y una administración que acompañe al inversor. La colaboración público-privada no es opcional: es la clave del éxito. En TM creemos que el nuevo modelo de ciudad debe ser mediterráneo, innovador y humano. Un lugar donde las personas quieran vivir, invertir y quedarse.