El Perte de Economía Circular reparte cerca de tres millones de euros entre empresas alicantinas

Cuatro empresas de la provincia de Alicante recibirán 2,94 millones de euros del perte de Economía Circular para mejorar los procesos de reciclado del plástico en diversas modalidades, según informan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), responsable de estas ayudas a través de la Fundación Biodiversidad.

Esta convocatoria del perte identifica al sector plástico como prioritario y estratégico al ser un material ampliamente extendido al servicio de un elevado número de aplicaciones tales como envases, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes, transporte o productos de la construcción, entre otros. Por ello, esta línea centra sus esfuerzos en reducir la presencia de aditivos con sustancias preocupantes, evitar la liberación no intencionada de microplásticos, fomentar el reciclaje y la valorización material, y promover modelos circulares.

La primera empresa alicantina seleccionada es la startup con sede en el parque científico de la UA Fych Technologies, que recibirá 1.663.365 euros para su proyecto de industrialización de la solución que ha desarrollado para el reciclado de plásticos multicapa, especialmente complicados de recuperar.

Por su parte, la firma Poliex de Castalla dispondrá de 672.430 euros para el desarrollo e implementación de un nuevo modelo organizativo que contribuya a que su proceso productivo sea circular.

Investigación

Ya en el apartado de investigación, el perte destinará 320771 euros para el desarrollo de nuevos perfiles de PVC para la construcción, que estén fabricados con compuestos reciclados a partir de residuos, a través de la compañía Viuda de Rafael Estevan Giménez.

Por último, la startup Gravity Wave ve recompensados sus esfuerzos por acabar con la contaminación marina, con 281.000 euros para investigar cómo dar una nueva vida a los plásticos y residuos de pesca que se encarga de recuperar del mar.

Las fundadoras de Fych Oksana Horodytska (izq) y Andrea Cabanes. / INFORMACIÓN

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, destaca la importancia de estas ayudas "destinadas a la ejecución de proyectos que van a contribuir de forma sustancial a mejorar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales del plástico, mejorando la competitividad y la innovación del tejido industrial del sector en la provincia".

Movilizar 1.200 millones

El perte de Economía Circular, financiado por los fondos Next Generation UE, alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las estrategias europeas, cuenta con ayudas públicas por valor de 492 millones, con los que se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones de euros durante su ejecución.

El sector del plástico en España tiene una elevada importancia. Muestra de ello es la cifra de negocios del subsector de fabricación de plásticos en formas primarias, que se alza ligeramente por encima del 17% del total de la industria química.

El plástico es, por tanto, un material relevante para nuestra economía, que tiene un importante papel en muchos procesos y sectores como el alimentario o el de la salud, pero al que, a menudo, damos un uso indebido, desacoplado de sus características. Cerca de dos tercios de la producción mundial de plásticos se utiliza para productos de ciclo de vida corto, y un tercio del plástico es de usar y tirar.