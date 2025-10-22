Premios Alfil, algo más que tecnología y servicios especializados

Para algunos el número 13 está repleto de superstición, pero para otros es un paso de madurez. Terciario Avanzado ha optado por esta segunda opción en la decimotercera edición de los premios Alfil. Con el ilicitano Palacio de Altamira como escenario, la asociación ha mostrado como los servicios especializados son piezas de ajedrez que sirven para apuntalar a sus aliados en el tablero empresarial.

A través del lema “Un futuro muy presente”, la lista de galardonados representó el mejor cartel posible de lo que significa este sector en la provincia de Alicante. “Estos premios nacen con un propósito claro: reconocer a las empresas e instituciones que apuestan por la innovación, la estrategia y el conocimiento como motores de progreso. Porque eso es, en esencia, lo que representa el Terciario Avanzado”, destacó su presidente Mariano Torres.

Además, anunció que impulsará la elaboración de un Plan Estratégico de Innovación y Digitalización para la provincia: y que servirá de hoja de ruta.

Mariano Torres, durante su intervención. / AXEL ALVAREZ

Iniciativas

El acto, al que asistieron más de 200 personas, prmitió conocer brevemente los proyectos e iniciativas de los galardonados. Así, uno a uno, subieron al escenario los responsables de las diferentes compañías. La primera en hacerlo fue la directora comercial de Barceló Hotel Group, Kimberley A, Berryman. El grupo hotelero recibió el premio Sostenibilidad social a propuesta del Grupo Eulen.

Le siguió Estela Medina, directora de ONCE Alicante. La propuesta del Grupo Antón sirvió para conocer la campaña de concienciación que ha realizado la organización y que le valió el premio Comunicación. En tercer lugar, subió al escenario, Juan Noguera, director Corporativa de Informática de IMED Hosptiales. La aplicación que ha puesto en servicio recibió el galardón en la categoría Digitalización de manos de Mindden.

Un aspecto que presentaba el Palacio de Altamira en Elche. / AXEL ALVAREZ

También la internacionalización estuve presente con el ejemplo de una empresa centenaria familiar como Carmencita. En este caso, subió al escenario Jesús Navarro Cantó, director de Expansión y cuarta generación en participar del desarrollo de la sociedad que lleva a más de 70 países.

En la categoría de la "Inteligencia de Negocios", el premio lo recogió Quim Martínez, vicepresidente global de Turismo en Mastercard. La reconocida firma de tarjetas se ha convertido desde hace cuatro años en un gran proveedor de datos e informes para el sector turístico.

Por útlimo, el galardón de Economía Circular recayó en la marca de calzado Gioseppo. Su CEO Germán Sánchez se llevó el alfil por el proyecto empresarial que integra sostenibilidad, diseño responsable y compromiso social en su modelo de moda. El cierre de premiados lo representó el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien destacó el proyecto portuariio como una iniciativa provincial abierta a todos los empresarios y sectores con apuestas que incluyen servicios innovadores y de logística, más allaá de la mera actividad.