Taylor Wimpey de España apuesta por la Costa Blanca y busca nuevos suelos para el desarrollo de proyectos residenciales

La Costa Blanca continúa posicionándose como uno de los destinos residenciales más atractivos de Europa, combinando calidad de vida, clima privilegiado y una sólida infraestructura de servicios. En este entorno, Taylor Wimpey de España refuerza su compromiso con la región, donde ha construido más de 2.000 viviendas, contribuyendo al desarrollo sostenible del litoral.

Dirigida por Lola Mira, la delegación levantina mantiene proyectos activos en Elche, Torrevieja, Gran Alacant, Finestrat, Moraira y Dénia y prepara su expansión hacia la Costa Cálida, donde prepara el lanzamiento inminente de un nuevo desarrollo en La Manga Club (Murcia).

El impulso hacia la vecina Costa Cálida refuerza la estrategia de expansión del grupo, que mantiene su compromiso con la calidad constructiva, la sostenibilidad y la integración paisajística. «Nuestro objetivo es crear comunidades que aporten valor al entorno y generen confianza a largo plazo, algo fundamental para quienes buscan invertir o desarrollar suelo en la región», explica Lola Mira, directora regional levante de Taylor Wimpey de España.

Además de su cartera actual, Taylor Wimpey España está buscando activamente nuevos terrenos para seguir desarrollando proyectos en la Costa Blanca y la Costa Cálida. Su objetivo es colaborar con propietarios interesados en poner en valor sus suelos mediante desarrollos residenciales de calidad, capaces de integrarse en el entorno.

A estos desarrollos se sumarán próximamente tres nuevas promociones que amplían la actividad de la compañía en el litoral levantino: un residencial de 86 apartamentos en Dénia, concebido con un diseño moderno y amplias zonas comunes; un exclusivo proyecto frente al mar en Moraira, con una ubicación privilegiada y vistas inmejorables; y una nueva promoción en La Manga Club (Murcia), dentro de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del Mediterráneo, ideal para los amantes del golf, el deporte y el mar.

Lola Mira, directora regional levante de Taylor Wimpey de España. / INFORMACIÓN

En la Costa Blanca, la compañía ofrece una amplia variedad de viviendas que reflejan las nuevas demandas del mercado. El 84% de los inmuebles desarrollados corresponden a apartamentos, mientras que el 16% son adosados, pareados o villas. Las tipologías incluyen apartamentos de 2 y 3 dormitorios, adosados y pareados de 3 dormitorios, y villas de 4 dormitorios, con un rango de precios que oscila entre 240.000 y 570.000 euros, y un precio medio de 375.000 euros.

La edad media del comprador en la zona está en el rango de entre 45 y 55 años, con más de 20 nacionalidades representadas entre los clientes. Destacan los polacos (36%), españoles (20%), holandeses (10%), así como compradores belgas, alemanes, suecos y ucranianos, que valoran la ubicación, la calidad de construcción y la eficiencia energética de las viviendas. El 100% de los proyectos actuales cuentan con certificación energética A, reflejo de la apuesta del grupo por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.