La agricultura saca pecho en las exportaciones de Alicante

Tres meses. Ese es el tiempo que llevan las exportaciones alicantinas incrementándose, aún a pesar de la incertidumbre que atenaza a los mercados como consecuencia de la guerra arancelaria promovida por Donald Trump y los conflictos bélicos en curso. Y si hay un sector al que hay que agradecer esa línea positiva es al agroalimentario, que viene tirando con fuerza de manera sostenida. Así volvió a pasar en agosto, último periodo del que se han publicado las estadísticas, las cuales reflejan un excelente comportamiento de las frutas y las hortalizas, así como de las conservas. Justo lo contrario de lo que le ha pasado al calzado, cuyas ventas al exterior han vuelto a retroceder. De hecho, y aunque se podía esperar una mayor quiebra general como consecuencia de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, lo cierto es que sí que están repercutiendo en las relaciones comerciales de la provincia con el país norteamericano, que en este último mes se han reducido en un 30 %.

No les está yendo mal a las exportaciones alicantinas en este 2025. Tras un inicio de año en positivo, con incrementos continuados de las ventas al exterior, la irrupción de Donald Trump en la presidencia estadounidense con su guerra arancelaria propició una contracción de los mercados que se puso de manifiesto en mayo, cuando las ventas al exterior de la provincia retrocedieron. Sin embargo, a partir de ahí se volvió a la senda positiva en junio y julio, en una tendencia que se ha mantenido también en agosto.

Proceso de seleción en Ajos Imperio, empresa exportadora ubicada en Benejuzar. / MATIAS SEGARRA

Así lo ponen en evidencia las cifras publicadas este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según las cuales la provincia incrementó las ventas al exterior este mes en un 2,1 %, hasta los 501,5 millones de euros. Un crecimiento en el que, de nuevo, tuvo mucho que ver el sector agroalimentario, que pasó de los 97 millones de euros de agosto de 2024 a 106,1 millones en el de este año. Prácticamente todos los subsectores crecieron con fuerza, empezando por las frutas y frutos secos, que pasaron de 48,1 millones a 53,6; las conservas de verdura y fruta, de 28,9 millones a 30,7; y las legumbres y hortalizas, de 20 millones a 21,7.

También mejoraron resultados las empresas textiles, al pasar en su conjunto de 32,7 millones de euros a 34,4, mientras que las materias plásticas y sus manufacturas registraron una ligera subida, al avanzar desde los 30,2 millones a los 30,9.

En el lado contrario, cabe lamentar el retroceso experimentado por el sector del calzado, con un amplio mercado en EE UU, cuyas exportaciones globales pasaron en agosto de 93,3 millones de euros a 84,8. También retrocedió el juguete, transitando desde los 8,4 millones a 6,8.

Recolección de almendras en las inmediaciones de Pinoso. / AXEL ALVAREZ

El metal, por su parte, tuvo un comportamiento irregular, con subidas y bajadas dependiendo de cada subsector. Así, las máquinas y aparatos mecánicos experimentaron un crecimiento notable, pasando de los 14,7 millones de euros a 24,5, mientras que los aparatos y material eléctrico retrocedían desde los 17,9 millones a 14,5. Los vehículos y el aluminio se mantuvieron prácticamente estables en 13,8 y 16,4 millones respectivamente.

Mientras a nivel general las exportaciones alicantinas aumentaron, no sucedió lo mismo en el epicentro de los aranceles, EE UU, donde el retroceso fue del 30 %, quedándose en 23,8 millones de euros.